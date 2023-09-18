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24-річний випускник одеських вишів став рекордсменом України

24-річний випускник одеських вишів став рекордсменом України

Випускник двох одеських вишів Євген Нотевський із Первомайська Миколаївської області встановив національний рекорд, отримавши за 6 років п’ять дипломів про вищу освіту.

Сьогодні, 18 вересня, його рекорд у номінації «Наймолодший українець, який здобув найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні», зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

За шість років (з вересня 2016 по грудень 2022 року) Євген здобув освіту за спеціальністю економіка, право, магістр менеджменту, магістр державного управління та місцевого самоврядування та магістр харчових технологій. 4 із 5 отриманих дипломів рекордсмена про вищу освіту – з відзнакою.

фото – 0512.com.ua

За час навчання був лауреатом іменної академічної стипендії Президента України (2019), Премії Київського міського голови за особливі здобутки молоді у будівництві столиці України – міста-героя Києва (2019) та іменної академічної стипендії Верховної Ради України (2020).

За словами Євгена, на досягнутому зупинятися не збирається.

“Зараз я навчаюсь на другому та третьому освітньому рівні (PhD) – є аспірантом спеціальності “Менеджмент” Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Згідно з індивідуальним планом навчання разом із науковим керівником працюємо над дисертаційним дослідженням на тему “Управління підприємством на основі ESG-концепції”, – зазначив Євген.

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