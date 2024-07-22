22 июля: церковный праздник сегодня, что не следует делать женщинам на Марии Магдалины

22 июля 2024 года — какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, поэтому все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих, прежде всего из Украинской православной церкви продолжает соблюдать старый календарь, остающийся правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

22 июля новым церковным календарем отмечают день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины, одной из жен-мироносиц.

Мария Магдалина родилась в Галилее (ныне Израиль), в городе Магдала. Она была необыкновенной красоты, но вела греховную жизнь (хотя это подлежит дискуссии). После встречи с Христом, который исцелил ее и изгнал семерых демонов, Мария стала следовать за Ним и помогать во всем. Она также была рядом с Иисусом во время казни на Голгофе.

Марию Магдалину почитают как одну из женщин-мироносиц, которые после смерти Христа пришли к его гробу, чтобы смазать тело благовониями (миром), но не нашли его там. По преданию, Мария первой увидела воскресшего Иисуса и рассказала об этом другим, а затем отправилась в Рим к императору Тиберию.

По легенде, к императору Мария пришла с яйцом, которое символизировало воскресение. Император не поверил ей, сказав, что это невозможно, как и то, чтобы яйцо стало красным. В тот же миг яйцо окрасилось в красный цвет, и из этого происходит традиция красить пасхальные яйца.

Мария Магдалина умерла в Эфесе, а ее мощи в IX веке перенесли в Константинополь. Сегодня частицы ее мощей хранятся в разных странах.

Церковный праздник 22 июля по старому стилю

По старому календарному стилю 22 июля отмечают день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

Народный праздник 22 июля

В народном календаре этот день известен как Мария Ягодница или Огненная Мария. В этот день собирали лесные ягоды, а Марию считали повелительницей молний и грома.

Что нельзя делать 22 июля

Церковь запрещает ссоры, брани, злобу, месть, зависть, жадность и сплетни. Народные приметы запрещают женщинам тяжело работать, особенно на огороде и поле. Во время грозы не следует оставлять открытыми окна и двери из-за опасности проникновения нечистой силы (или просто для безопасности).

Что можно делать 22 июля

Святую Марию Магдалину считают небесной покровительницей женщин. Ей молятся об исцелении, защите от плохих мыслей, сохранении семейного союза и даровании красоты. Считается, что все обратившиеся к святой в ее день получают ее покровительство.

В день памяти Марии Магдалины женщины собирали «серебряную» росу, которая, по верованию, помогала сохранить молодость и красоту кожи. Женщинам не советуют работать в огороде и в саду, но можно заниматься домашними делами. В ясный день советуют впустить в дом как можно больше солнечного света для достатка и благополучия.

Именины 22 июля

Именины сегодня по новому лианскому календарю празднуют Алексей, Зина, Михаил и Мария.

По старому стилю — Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Михаил, Панкрат и Федор.