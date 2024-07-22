22 липня: церковне свято сьогодні, що не слід робити жінкам на Марії Магдалини

22 липня 2024 року – яке церковне свято сьогодні за новим і старим церковним календарем

У 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, через що всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Однак частина вірян, перш за все з Української православної церки продовжує дотримуватися старого календаря, що залишається правом релігійних громад і монастирів.

Яке сьогодні церковне свято в Україні за новим стилем

22 липня за новим церковним календарем відзначають день пам’яті святої рівноапостольної Марії Магдалини, однієї з дружин-мироносиць.

Марія Магдалина народилася в Галілеї (нині Ізраїль), у місті Магдала. Вона була надзвичайної краси, але вела гріховне життя (хоча це підлягає дискусії). Після зустрічі з Христом, який зцілив її і вигнав сімох демонів, Марія почала слідувати за Ним і допомагати в усьому. Вона також була поруч з Ісусом під час страти на Голгофі.

Марію Магдалину вшановують як одну з жінок-мироносиць, які після смерті Христа прийшли до його гробу, щоб умастити тіло пахощами (миром), але не знайшли його там. За переказами, Марія першою побачила воскреслого Ісуса і розповіла про це іншим, а згодом вирушила до Риму до імператора Тиберія.

За легендою, до імператора Марія прийшла з яйцем, яке символізувало воскресіння. Імператор не повірив їй, сказавши, що це неможливо, як і те, щоб яйце стало червоним. У ту ж мить яйце забарвилося в червоний колір, і з цього походить традиція фарбувати великодні яйця.

Марія Магдалина померла в Ефесі, а її мощі в IX столітті перенесли до Константинополя. Сьогодні частинки її мощей зберігаються в різних країнах.

Церковне свято 22 липня за старим стилем

За старим календарним стилем 22 липня відзначають день пам’яті священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

Народне свято 22 липня

У народному календарі цей день відомий як Марія Ягідниця або Вогняна Марія. Цього дня збирали лісові ягоди, а Марію вважали повелителькою блискавок і грому.

Що не можна робити 22 липня

Церква забороняє сварки, лайки, злість, помсту, заздрість, жадібність і плітки. Народні прикмети забороняють жінкам важко працювати, особливо на городі та в полі. Під час грози не слід залишати відчиненими вікна та двері через небезпеку проникнення нечистої сили (або просто для безпеки).

Що можна робити 22 липня

Святу Марію Магдалину вважають небесною заступницею жінок. Їй моляться про зцілення, захист від поганих думок, збереження сімейного союзу та дарування краси. Вважається, що всі, хто звернеться до святої в її день, отримують її покровительство.

У день пам’яті Марії Магдалини жінки збирали “срібну” росу, яка, за віруванням, допомагала зберегти молодість і красу шкіри. Жінкам не радять працювати на городі та в саду, але можна займатися хатніми справами. У ясний день радять впустити в оселю якнайбільше сонячного світла для достатку і добробуту.

Іменини 22 липня

Іменини сьогодні за новоюліанським календарем святкують Олексій, Зіна, Михайло та Марія.

За старим стилем – Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Михайло, Панкрат і Федір.