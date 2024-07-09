Нельзя начинать новые дела и тяжело работать: что отмечает церковь 9 июля

9 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

Кто такой святой священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский

Родители святого Панкратия происходили из Антиохии. Услышав о благословении Иисуса Христа, Панкратий принял крещение в Антиохии от апостолов. По преданию, он совершил путешествие в Иерусалим, а затем вел монашеский образ жизни в Понтийских горах. Впоследствии апостол Петр поставил его епископом Тавроменийским на Сицилии. За месяц Панкратий построил городскую церковь и обратил местных жителей в христианство. Он погиб мученической смертью в Тавромении, забросанный камнями язычниками. Мощи святого Панкратия хранятся в римской Церкви святого Панкратия. В Таормине также есть церковь, посвященная его имени. Святой Панкратий является примером преданности и мужества в служении Богу, его жизнь вдохновляет многих верующих.

Народные приметы 9 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: темная луна — до конца июля будут идти дожди;

еще не созрела черника — будет холодной осень;

пауки плетут паутину возле дома — будет хорошая погода;

звезды тусклые — ждите морозную зиму.

Что нельзя делать 9 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Не стоит начинать новые дела.

Нельзя отказывать в помощи.

Запрещено тяжело работать.

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