Нельзя начинать новые дела и тяжело работать: что отмечает церковь 9 июля

Церковный праздник сегодня, 9 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
9 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
9 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
Кто такой святой священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский
Родители святого Панкратия происходили из Антиохии. Услышав о благословении Иисуса Христа, Панкратий принял крещение в Антиохии от апостолов. По преданию, он совершил путешествие в Иерусалим, а затем вел монашеский образ жизни в Понтийских горах. Впоследствии апостол Петр поставил его епископом Тавроменийским на Сицилии. За месяц Панкратий построил городскую церковь и обратил местных жителей в христианство. Он погиб мученической смертью в Тавромении, забросанный камнями язычниками. Мощи святого Панкратия хранятся в римской Церкви святого Панкратия. В Таормине также есть церковь, посвященная его имени. Святой Панкратий является примером преданности и мужества в служении Богу, его жизнь вдохновляет многих верующих.
Народные приметы 9 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: темная луна — до конца июля будут идти дожди;
- еще не созрела черника — будет холодной осень;
- пауки плетут паутину возле дома — будет хорошая погода;
- звезды тусклые — ждите морозную зиму.
Что нельзя делать 9 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Не стоит начинать новые дела.
- Нельзя отказывать в помощи.
- Запрещено тяжело работать.
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