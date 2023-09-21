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21 сентября — День создания одесской 35-й отдельной бригады морской пехоты (фото, видео)

21 сентября — День создания одесской 35-й отдельной бригады морской пехоты (фото, видео)

Одесские морпехи сегодня, 21 сентября, отмечают пятую годовщину создания 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Об этом сообщили на facebook-странице бригады.

Морские пехотинцы 35-й бригады с первых дней российской агрессии против Украины встали на защиту родной земли. Бойцы прошли настоящие испытания во время освобождения Херсона и Донбасса.

Морпіхи. 35 бригада

Также в сообщении говорится, что своим ежедневным кропотливым трудом морпехи из 35-ти приумножают славные боевые традиции морской пехоты, о чем свидетельствуют успехи в ходе выполнения боевых задач.

Желаем Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, неистощимой энергии, мирного неба над головой. Пусть воля к победе будет сильной, вера в собратьев непреклонна, а отвага и профессионализм станут надежными союзниками на поле боя, —

написали на странице бригады.

Также морпехам из 35-й бригады посвятили песню «Когда вперед идет 35-я». Текст и музыку написал военнослужащий 35-ки Дмитрий Playoff Смирнов.

Морпехов поздравил и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Вы наши герои, мужественные и непокоренные. Настоящие патриоты, стоящие на защите Украинского народа и нашей родной земли.

Ваши успехи свидетельствуют не только о высоком профессионализме, но и чрезвычайной храбрости и победе, —

написал Труханов.

Морпіхи. 35 бригада

Также он добавил, что местные власти Одессы продолжат поддержку военных и будут удовлетворять все запросы военных, в том числе и 35-й бригады.

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь в борьбе с рашистами. Желаю нашим военнослужащим крепкого здоровья, сил, воодушевления и главное — скорейшей Победы!

Слава Украине! —

поздравил мэр морпехов.

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