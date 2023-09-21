21 вересня — День створення одеської 35-ї окремої бригади морської піхоти (фото, відео)

Одеські морпіхи сьогодні, 21 вересня, відзначають п’яту річницю створення 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Про це повідомили на facebook-сторінці бригади.

Морські піхотинці 35-ї бригади з перших днів російської агресії проти України стали на захист рідної землі. Бійці пройшли справжні випробування під час звільнення Херсонщини та Донеччини.

Також у повідомленні йдеться, що своєю щоденною копіткою працею морпіхи з 35-ї примножують славні бойові традиції морської піхоти, про що свідчать успіхи у ході виконання бойових завдань.

Бажаємо Вам і Вашим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, мирного неба над головою. Нехай воля до перемоги буде сильною, віра у побратимів непохитною, а відвага та професіоналізм стануть надійними союзниками на полі бою, –

написали на сторінці бригади.

Також морпіхам з 35-ї бригади присвятили пісню “Коли вперед іде 35-та”. Текст та музику написав військовослужбовець 35-ки Дмитро “Playoff” Смирнов.

Морпіхів привітав і мер Одеси Геннадій Труханов.

Ви — наші герої, мужні та нескорені. Справжні патріоти, які стоять на захисті Українського народу та нашої рідної землі. Ваші успіхи свідчать не тільки про високий професіоналізм, а й надзвичайну хоробрість та звитягу, –

написав Труханов.

Також він додав, що місцева влада Одеси продовжить підтримку військових та задовольнятиме усі запити військових, зокрема й 35-ї бригади.

Вічна памʼять тим, хто віддав своє життя у боротьбі з рашистами. Бажаю нашим військовослужбовцям міцного здоровʼя, сил, наснаги та головне — якнайшвидшої Перемоги! Слава Україні! –

привітав мер морпіхів.

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