Новини Одеси та Одеської області

21 вересня — День створення одеської 35-ї окремої бригади морської піхоти (фото, відео)

21 вересня — День створення одеської 35-ї окремої бригади морської піхоти (фото, відео)

Одеські морпіхи сьогодні, 21 вересня, відзначають п’яту річницю створення 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Про це повідомили на facebook-сторінці бригади.

Морські піхотинці 35-ї бригади з перших днів російської агресії проти України стали на захист рідної землі. Бійці пройшли справжні випробування під час звільнення Херсонщини та Донеччини.

Морпіхи. 35 бригада

Також у повідомленні йдеться, що своєю щоденною копіткою працею морпіхи з 35-ї примножують славні бойові традиції морської піхоти, про що свідчать успіхи у ході виконання бойових завдань.

Бажаємо Вам і Вашим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії, мирного неба над головою. Нехай воля до перемоги буде сильною, віра у побратимів непохитною, а відвага та професіоналізм стануть надійними союзниками на полі бою, –

написали на сторінці бригади.

Також морпіхам з 35-ї бригади присвятили пісню “Коли вперед іде 35-та”. Текст та музику написав військовослужбовець 35-ки Дмитро “Playoff” Смирнов.

Морпіхів привітав і мер Одеси Геннадій Труханов.

Ви — наші герої, мужні та нескорені. Справжні патріоти, які стоять на захисті Українського народу та нашої рідної землі.

Ваші успіхи свідчать не тільки про високий професіоналізм, а й надзвичайну хоробрість та звитягу, –

написав Труханов.

Морпіхи. 35 бригада

Також він додав, що місцева влада Одеси продовжить підтримку військових та задовольнятиме усі запити військових, зокрема й 35-ї бригади.

Вічна памʼять тим, хто віддав своє життя у боротьбі з рашистами. Бажаю нашим військовослужбовцям міцного здоровʼя, сил, наснаги та головне — якнайшвидшої Перемоги!

Слава Україні! –

привітав мер морпіхів.

Читайте також: Одеським морпіхам вручили унікальні нагороди: за що відзначили (фото)

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати