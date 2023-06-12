Одесские морпехи освободили село в Донецкой области (видео)

Война, день 474: ситуация на фронте и потери врага Сегодня, 12 июня, начались четыреста семьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Генштаб ВСУ предоставил информацию о ситуации на фронте и потерях врага. ПОДРОБНЕЕ

Мобилизация: призовут ли безработных украинцев? Во время всеобщей мобилизации военнообязанных украинцев могут призвать и безработных, стоящих на учете в службе занятости. В то же время призыв этой категории граждан проходит по определенным правилам.

«Одесская жизнь» узнавала, как должна проходить мобилизация тех, кто состоит на учете в центре занятости и сохраняются ли за ними социальные выплаты по безработице. ПОДРОБНЕЕ