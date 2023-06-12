Одесские морпехи освободили село в Донецкой области (видео)

Несмотря на сопротивление противника и артиллерийские обстрелы, морские пехотинцы 35-й бригады освободили село Сторожевое в Донецкой области. Село находилось в оккупации с марта 2022 года.
Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского операцию по штурму села начали в 5 утра. Освобождали дом за домом, — рассказывают одесские морпехи.
В результате зачистки населенного пункта, было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен.
Враг, убегая, покинул грузовик с полным боекомплектом.
Морпехи 35-й бригады получили благодарственное письмо от президента Украины, — сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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