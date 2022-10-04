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Одесские морпехи освободили Давыдов Брод на Херсонщине: всего враг изгнан из 8 поселков

Одесские морпехи освободили Давыдов Брод на Херсонщине: всего враг изгнан из 8 поселков

Вооруженные силы Украины продолжают успешное наступление в Николаевской и Херсонской областях. К вечеру 4 октября освобождены восемь населенных пунктов.

Одесская 35-я бригада морской пехоты подняла украинский флаг над селом Давидов Брод на Херсонщине. Об этом сообщили в твиттере Министерства обороны Украины.

Всего же, по сообщению Оперативного командования «Юг», за последние несколько дней украинская армия выгнала оккупантов из восьми населенных пунктов. Приводим сообщение ВСУ полностью:

В результате тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобождены, закреплены и поднят государственный флаг Украины в 8️ населенных пунктах Бериславского района:

  1. Любимовка
  2. Крещеновка
  3. Золотая Балка
  4. Беляевка
  5. Украинка
  6. Большая Александровка
  7. Малая Александровка
  8. Давидов Брид

Слава воїнам визволителям!

Здобуваємо Перемогу разом!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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