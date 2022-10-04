Одесские морпехи освободили Давыдов Брод на Херсонщине: всего враг изгнан из 8 поселков

Вооруженные силы Украины продолжают успешное наступление в Николаевской и Херсонской областях. К вечеру 4 октября освобождены восемь населенных пунктов.
Одесская 35-я бригада морской пехоты подняла украинский флаг над селом Давидов Брод на Херсонщине. Об этом сообщили в твиттере Министерства обороны Украины.
Всего же, по сообщению Оперативного командования «Юг», за последние несколько дней украинская армия выгнала оккупантов из восьми населенных пунктов. Приводим сообщение ВСУ полностью:
В результате тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобождены, закреплены и поднят государственный флаг Украины в 8️ населенных пунктах Бериславского района:
- Любимовка
- Крещеновка
- Золотая Балка
- Беляевка
- Украинка
- Большая Александровка
- Малая Александровка
- Давидов Брид
Слава воїнам визволителям!
Здобуваємо Перемогу разом!