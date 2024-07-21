21 июля: какой церковный и народный праздник сегодня, как раздобыть целебную воду

Какой сегодня церковный праздник

Сначала напомним, что в 2023 году Православная Церковь Украины перешла на новый календарный стиль, переместив все фиксированные православные праздники на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, например Украинская Православная Церковь, продолжают соблюдать старый календарь.

Церковный праздник 21 июля в Украине по новому стилю

21 июля по новому церковному календарю отмечается день памяти святых Онуфрия и Онисима Печерских.

Преподобные Онуфрия Печерский и Онисим Печерский были монахами Киево-Печерской Лавры и жили в XII веке и на рубеже XII и XIII веков. Об их жизни осталось мало сведений. Онуфрий отличался благочестием и взял обет молчания – с момента его принятия монах не сказал ни слова, за что получил прозвище Молчаливый.

Онисим был отшельником, который все время проводил в пещере, молясь и постясь. Поэтому его прозвали Отшельником.

В настоящее время нетленные мощи этих святых находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Церковный праздник 21 июля по старому стилю

Сегодня по старому календарному стилю отмечается день памяти великомученика Прокопия и явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

Какой народный праздник 21 июля

В народном календаре 21 июля – праздник Онуфрия Молчаливого или Молчальника. По народному обычаю, в этот день лучше молчать, чем говорить. В древности на Онуфрия собирали так называемую «нему» и непочатую воду из источника. Это нужно было делать утром, до восхода солнца и в тишине. Этой воде приписывали особые свойства: ее давали пить больным, обрызгивали в доме, поели маленьких детей, чтобы они не плакали. Считалось, что если такая вода собрана из трех или семи колодцев, ее сила возрастет в разы.

Что нельзя делать 21 июля

21 июля, как и в любой другой день, церковь не одобряет клевету, ссор, ругательства, гнева, мести, зависти, алчности и отчаяния. Особенно запрещены клевета и сплетни.

Народные приметы не советуют сегодня использовать острые предметы, такие как топор, пила или коса, из-за риска ранения. На Онуфрия не следует впускать нежелательных гостей в дом, потому что это плохая примета, обещающая много хлопот. Основной запрет дня касается пустых разговоров – нужно говорить только по делу, чтобы не навлечь ряд неудач.

Что можно делать 21 июля

В святые дня просят укрепить дух для выдержки в сложных жизненных ситуациях. Онуфрию Молчаливому молятся, чтобы научиться не говорить лишнего.

Согласно народным обычаям, сегодня можно убирать в доме, наводить порядок в шкафах и кладовых. В старину с этого дня постепенно начинали готовиться к зиме: убирали амбары и подвалы, делали заготовки на зиму, а также доставали и проверяли теплые вещи. Хотя кажется, что лето только началось, оно медленно проходит.

21 июля — у кого сегодня именины

Согласно с новым церковным календарем, сегодняшние именины празднуют Георгий, Егор, Юрий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Анна и Ефросинья.

По старому стилю именины празднуют Дмитрий и Прокопий.