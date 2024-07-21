21 липня: яке церковне і народне свято сьогодні, як добути цілющу воду

Яке сьогодні церковне свято

Спочатку нагадаємо, що у 2023 році Православна Церква України перейшла на новий календарний стиль, перемістивши всі фіксовані православні свята на 13 днів раніше. Однак деякі віруючі, наприклад Українська Православна Церква, продовжують дотримуватися старого календаря.

Церковне свято 21 липня в Україні за новим стилем

21 липня за новим церковним календарем відзначається день пам’яті святих Онуфрія і Онисима Печерських.

Преподобні Онуфрій Печерський і Онисим Печерський були монахами Києво-Печерської Лаври і жили в XII столітті і на рубежі XII і XIII століть. Про їхнє життя залишилося мало відомостей. Онуфрій відзначався благочестям і взяв обітницю мовчання—з моменту її прийняття монах не сказав жодного слова, за що отримав прізвисько Мовчазний.

Онисим був відлюдником, який весь час проводив у печері, молячись і постячи. Тому його прозвали Відлюдником.

Нині нетлінні мощі цих святих перебувають у Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Церковне свято 21 липня за старим стилем

Сьогодні за старим календарним стилем відзначається день пам’яті великомученика Прокопія і явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці.

Яке народне свято 21 липня

У народному календарі 21 липня—свято Онуфрія Мовчазного або Мовчальника. За народним звичаєм, цього дня краще мовчати, ніж говорити. У давнину на Онуфрія збирали так звану “німу” і непочату воду з джерела. Це потрібно було робити вранці, до сходу сонця, і в тиші. Цій воді приписували особливі властивості: її давали пити хворим, кропили в будинку, поїли маленьких дітей, щоб вони не плакали. Вважалося, що якщо така вода зібрана з трьох або семи колодязів, то її сила зросте в рази.

Що не можна робити 21 липня

21 липня, як і будь-якого іншого дня, церква не схвалює наклепу, сварок, лайки, гніву, помсти, заздрості, жадібності і відчаю. Особливо заборонені наклеп і плітки.

Народні прикмети не радять сьогодні використовувати гострі предмети, такі як сокира, пила чи коса, через ризик поранення. На Онуфрія не слід впускати небажаних гостей до хати, бо це погана прикмета, що обіцяє багато клопоту. Основна заборона дня стосується пустих розмов—потрібно говорити лише по справі, щоб не накликати низку невдач.

Що можна робити 21 липня

У святих дня просять зміцнити дух для витримки в складних життєвих ситуаціях. Онуфрію Мовчазному моляться, щоб навчитися не говорити зайвого.

Згідно з народними звичаями, сьогодні можна прибирати в будинку, наводити лад у шафах і коморах. У давнину з цього дня поступово починали готуватися до зими: прибирали комори і підвали, робили заготівлі на зиму, а також діставали і перевіряли теплі речі. Хоча здається, що літо тільки розпочалося, воно поволі минає.

21 липня – в кого сьогодні іменини

Згідно з новим церковним календарем, сьогоднішні ім’янини святкують Георгій, Єгор, Юрій, Євгеній, Іван, Петро, Семен, Федір, Анна і Єфросинія.

За старим стилем іменини святкують Дмитро і Прокопій.