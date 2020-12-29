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2020-й год стал годом испытаний и слёз – генсек ООН (видео)

2020-й год стал годом испытаний и слёз – генсек ООН (видео)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал 2020-й год “годом испытаний и слез”. А 2021-1 призвал сделать годом исцеления. 

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“Давайте все примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления. Если мы будем работать вместе, будем едины и солидарны друг с другом, эти лучи надежды могут просиять на весь мир. Такой урок этого тяжелого года”, – заявил генсек ООН в своем предновогоднем видеообращении.

Ранее ВОЗ призвала готовиться к новым пандемиям

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Редакция ПРОФИЛЬ

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