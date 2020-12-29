2020-й год стал годом испытаний и слёз – генсек ООН (видео)

28 лет назад был принят Акт провозглашения независимости Украины. За эти годы в нашей стране произошло множество событий — как радостных, так и печальных. Но самое главное, Украина состоялась как парламентско-президентская республика и заняла прочное место в мировом сообществе. Одесситы, которые хорошо знают, что такое свобода и независимость, принимали в этом самое активное участие. Хотелось бы вспомнить самые знаковые из событий, которые происходили в нашем городе и Украине.

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