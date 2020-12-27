Новости Одессы и Одесской области

ВОЗ призвала готовиться к новым пандемиям (видео)

ВОЗ призвала готовиться к новым пандемиям (видео)

Пандемия коронавируса, которая вспыхнула в 2020 году, не станет последней для человечества.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом в своем видеообращении по случаю первого Международного дня готовности к эпидемии (27 декабря) заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

“История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью. Странам необходимо строить мощные системы здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации”, – сказал Гебреисус.

В ВОЗ отметили, что пандемия COVID-19 подчеркнула важность инвестирования в более сильные национальные и глобальные системы предотвращения, обнаружения и реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, чтобы спасти жизни, защитить здоровье и защитить экономику и общество в целом.

Ранее медики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Одесской области.

 

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить