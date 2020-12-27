ВОЗ призвала готовиться к новым пандемиям (видео)

Пандемия коронавируса, которая вспыхнула в 2020 году, не станет последней для человечества.

Об этом в своем видеообращении по случаю первого Международного дня готовности к эпидемии (27 декабря) заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

“История говорит нам, что нынешняя пандемия не будет последней и что эпидемии являются жизненной реальностью. Странам необходимо строить мощные системы здравоохранения и реагирования на чрезвычайные ситуации”, – сказал Гебреисус.

В ВОЗ отметили, что пандемия COVID-19 подчеркнула важность инвестирования в более сильные национальные и глобальные системы предотвращения, обнаружения и реагирования на вспышки инфекционных заболеваний, чтобы спасти жизни, защитить здоровье и защитить экономику и общество в целом.

Ранее медики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Одесской области.