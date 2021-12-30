Новости Одессы и Одесской области

Одесса предновогодняя: перед Дюком – корабль, на Потемкинской – водопад (фоторепортаж)

Одесса предновогодняя: перед Дюком – корабль, на Потемкинской – водопад (фоторепортаж)

До Нового года остается совсем немного, а процесс подготовки к его встрече в Одессе все еще продолжается. И если вы думали, что Приморский бульвар уже полностью готов к Новому году, то это не совсем так. Предновогодние новшества там все еще появляются.

Подписаться

Да, в самом его начале уже играет огнями елка-лыжница в окружении снеговиков-конькобежцев, кружится карусель неподалеку от Дюка.

Елка-лыжница на Приморском бульваре
Одесса предновогодняя, Приморский бульвар
Одесса предновогодняя, у Дюка
Одесса предновогодняя, карусель

Ну а сам Дюк немало удивлен: перед ним теперь установили корабль, да еще и в окружении дельфинов. Представляю, как он удивится, когда вечером все это заиграет огнями.

Удивляется не только Дюк. Потому что корабль – это еще не все. Потемкинская лестница, много видевшая на своем веку, теперь «покрыта» каскадами водопада. Это еще одна такая новогодняя придумка: переливающийся огнями водопад пролегает вниз по ступеням нашей знаменитейшей Потемкинской.

Одесса предновогодняя, корабль
Одесса предновогодняя, Потемкинская лестница
Одесса предновогодняя, корабль у Дюка
Одесса предновогодняя, водопад
Одесса предновогодняя, корабль и дельфины
Одесса предновогодняя, водопад2
Одесса предновогодняя, водопад3
Одесса предновогодняя, дельфины
Одесса предновогодняя, корабль2

Читайте также: По одесской Потемкинской лестнице «поплывут» новогодние корабли

Немногочисленные прохожие (ох, и холодно!) все это быстро фотографируют и спешат по своим делам.

А тем временем из новогоднего ярмарочного городка доносятся умопомрачительные ароматы горячего глинтвейна, точнее, глинтвейнов, потому как их много и все они разные на вкус. Кроме глинтвейна есть и разные вкусности. Кстати, эта ароматно-вкусная мини-ярмарка обогатилась и новогодней аркой (еще одна фотозона).

Одесса предновогодняя, арка
Одесса предновогодняя, ярмарка
Одесса предновогодняя, глинтвейн
Одесса предновогодняя, ярмарка2
Одесса предновогодняя, глинтвейн2
Одесса предновогодняя, ларек

Ну а у елки на Думской – большие хлопоты: там устанавливают сцену, с которой будут звучать приветствия-поздравления с Новым годом, песни и танцы.

Одесса предновогодняя, Пушкин и елка
Одесса предновогодняя, мэрия, сцена
Одесса предновогодняя, сцена
Одесса предновогодняя, елка, сцена

Напомним, праздник встречи Нового года на Думской площади стартует завтра в 22.00.

Читайте также:

Фото автора

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить