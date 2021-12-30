Одесса предновогодняя: перед Дюком – корабль, на Потемкинской – водопад (фоторепортаж)

До Нового года остается совсем немного, а процесс подготовки к его встрече в Одессе все еще продолжается. И если вы думали, что Приморский бульвар уже полностью готов к Новому году, то это не совсем так. Предновогодние новшества там все еще появляются.

Да, в самом его начале уже играет огнями елка-лыжница в окружении снеговиков-конькобежцев, кружится карусель неподалеку от Дюка.

Ну а сам Дюк немало удивлен: перед ним теперь установили корабль, да еще и в окружении дельфинов. Представляю, как он удивится, когда вечером все это заиграет огнями.

Удивляется не только Дюк. Потому что корабль – это еще не все. Потемкинская лестница, много видевшая на своем веку, теперь «покрыта» каскадами водопада. Это еще одна такая новогодняя придумка: переливающийся огнями водопад пролегает вниз по ступеням нашей знаменитейшей Потемкинской.

Немногочисленные прохожие (ох, и холодно!) все это быстро фотографируют и спешат по своим делам.

А тем временем из новогоднего ярмарочного городка доносятся умопомрачительные ароматы горячего глинтвейна, точнее, глинтвейнов, потому как их много и все они разные на вкус. Кроме глинтвейна есть и разные вкусности. Кстати, эта ароматно-вкусная мини-ярмарка обогатилась и новогодней аркой (еще одна фотозона).

Ну а у елки на Думской – большие хлопоты: там устанавливают сцену, с которой будут звучать приветствия-поздравления с Новым годом, песни и танцы.

Напомним, праздник встречи Нового года на Думской площади стартует завтра в 22.00.

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