Сегодня в сквере Небесной Сотни на деревьях появились колокольчики — как символ памяти о детях, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Каждый колокольчик — это память о маленькой жизни, оборванной войной.

Кира, Вячеслав, Дмитрий, Денис, Марк, Тимофей, Елизавета, Сергей, Злата, Илона, Злата, Ульяна — имена детей из Одесской области, чьи жизни оборвала россия с первых дней полномасштабного вторжения.

12 сакур, 12 колокольчиков, 12 потерянных жителей Одесской области. Девять из них — маленькие одесситы, которые навсегда остались детьми.

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По официальным данным с 24 февраля 2022 года до сегодняшнего дня пострадали 2590 украинских детей. Из них 631 — погибли, еще 1960 — получили ранения различной степени тяжести. Но реальные цифры могут быть еще более трагичными — из-за временной оккупации части территорий фиксировать все преступления невозможно.

Враг продолжает сознательно и цинично бить по детским площадкам, школам, больницам.

Охматдет в Киеве, центр города в Виннице, детская площадка в Кривом Роге — эти места стали символами неописуемой боли украинцев и осознанных военных преступлений россиян.









