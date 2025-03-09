Прогноз погоды в Одессе на 10 марта
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 10 марта
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, местами до 5°С мороза, днем 15-20°С, в прибрежной зоне 8-10°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, в пятницу, 7 марта, синоптики зафиксировали в Одесской области температурный рекорд.