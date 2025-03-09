Одесса, море

Прогноз погоды в Одессе на 10 марта

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В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем она поднимется до 8-10°С тепла.

Вы можете узнать: У одесского побережья заметили первых в этом году дельфинов

Прогноз погоды в Одесской области на 10 марта

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, местами до 5°С мороза, днем 15-20°С, в прибрежной зоне 8-10°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Напомним, в пятницу, 7 марта, синоптики зафиксировали в Одесской области температурный рекорд.

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