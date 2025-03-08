Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
«Продолжается период температурных контрастов и рекордов. 7 марта дневная температура достигала рекордных отметок. Но ночью малооблачная погода способствует охлаждению. И кое-где наблюдались отрицательные значения», – сообщили сегодня синоптики.
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По Одесской области самая большая разница между максимальной температурой за день 7 марта и минимальной за ночь 8 марта была зарегистрирована в Сарате – от +20,7 до -6,6°С (27,3°С).
Напомним, ранее новый температурный рекорд зарегистрировали в Одессе 7 января.