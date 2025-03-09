Прогноз погоди в Одесі на 10 березня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень вона підніметься до 8-10°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 10 березня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, місцями до 5°С морозу, вдень 15-20°С, у прибережній зоні 8-10°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, у п’ятницю, 7 березня, синоптики зафіксували на Одещині температурний рекорд.