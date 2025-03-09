Об этом сообщил ученый-биолог Иван Русев.

«Обследуя побережье Черного моря на наличие выбросов мазута, сотрудники Национального природного парка «Тузловские лиманы», вчера (7 марта – рел.), впервые в этом году, увидели игривых дельфинов, охотившихся на стаи рыб в Черном море у пролива лимана Бурнас», – написал он на своей странице в Facebook.

Иван Русев также отметил, что сейчас началась активная миграция рыб, и дельфины уже приплывают с мест зимовки возле оккупированного Крыма, Грузии, Турции к акватории Северо-Западного Причерноморья. Среди мигрирующих через пролив рыб такие же виды, как атерина, кефалевые, хамса, камбала глосса и другие.

Кроме дельфинов, у пролива на рыб охотятся тысячные стаи рыбоядных птиц – цапель, больших бакланов, мартинов, пирникоз больших, гагар и других.

При этом ученый напоминает: полномасштабная война крайне негативно повлияла на популяцию этих морских млекопитающих и, по экспертным оценкам природного парка, от последствий военных действий уже погибло более 80 тысяч черноморских дельфинов, в том числе и несколько тысяч – от отравления токсичным мазутом во время аварии танкеров РФ в Керченском проливе.

«Для восстановления их популяций критически важно создание морского резервата на большой площади акватории Черного моря» – полагает Иван Русев.

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