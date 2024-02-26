10 лет сопротивления: в Одессе торжественно подняли крымскотатарский флаг

Ежегодно 26 февраля в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.

Этот день призван вспомнить и почтить мужество тысячи жителей Крымского полуострова, которые 26 февраля 2014 года вышли в Симферополе на митинг в поддержку территориальной целостности Украины, а также всех, кто продолжал и продолжает сопротивляться оккупантам на полуострове. Ведь борьба продолжается.

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Аннексия Крыма — начало российской агрессии

Война россии против Украины началась именно с Крыма. Вспомним хронологию событий, давших начало большой войне.

20 февраля 2014-го началась активная вооруженная агрессия россии против Украины с перемещением российских военных подразделений в Крыму и в районе Керченского пролива. На полуострове устанавливался режим военной оккупации.

24 февраля 2014 года корабль ВМФ россии, охранявший моря вокруг Сочинской Олимпиады, доставил “зеленых человечков” (русских солдат без опознавательных знаков) с военной техникой в ​​Новороссийск и направился в Севастополь.

25 февраля около 400 пророссийских демонстрантов штурмовали здание Верховной Рады Автономной Республики Крым в Симферополе. Они потребовали убрать украинскую государственную символику и созвать специальный парламент для проведения референдума о независимости Крыма.

26 февраля у стен парламента Крыма состоялся проукраинский митинг. По призыву Меджлиса крымскотатарского народа тысячи крымских татар, украинцев и представителей других национальностей вышли на мирный протест, чтобы сопротивляться российской оккупации и поддержать целостность Украины. Митинг собрал от пяти до десяти тысяч участников. Благодаря собранию того дня крымчанам удалось не допустить внеочередное заседание парламента и пересмотр статуса автономной республики в составе Украины.

Участникам митинга 26 февраля пришлось противостоять представителям незаконного парамилитарного формирования “Народное ополчение Крыма” и “казачьих” организаций, специально мобилизованных пророссийскими силами.

В тот день погибли два гражданина Украины. Травмы они, вероятно, получили в давке на площади. За помощью к медикам обратились 30 человек.

27 февраля, в 5 утра в парламент и правительство Крыма вошли регулярные военные формирования рф и захватили здания.

28 февраля Верховный Совет Крыма под «наблюдением» военнослужащих рф проголосовал за проведение референдума о статусе Крыма. В тот же день российские подразделения начали блокировать украинские воинские части и объекты на полуострове, захватили аэропорт Бельбек и Симферополь, сухопутные въезды в Крым со стороны Херсонщины.

16 марта 2014 года состоялся псевдореферендум о статусе Крыма. Это мероприятие, срежиссированное россией, бойкотировали крымские татары и другие проукраински настроенные жители полуострова. 25 марта россияне захватили последнюю воинскую часть, державшую украинский флаг в Крыму – морской тральник “Черкассы” ВМС Украины.

Освободить Крым в 2023 году, как обещало военное руководство Украины, так и не удалось. Но удалось уничтожить 20% кораблей Черноморского флота рф и заставить агрессора убрать треть судов из Севастополя. Благодаря ракетам StormShadow россия больше не господствует в Черном море. «Одесская жизнь» выясняла, почему деоккупация полуострова откладывается и каким может быть процесс его реинтеграции.