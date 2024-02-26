26 февраля: День крымского сопротивления российской оккупации и другие праздники в Украине и мире

День крымского сопротивления российской оккупации приходится не 26 февраля, потому что в этот день в 2014 году в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.
Праздники в Украине 26 февраля
- День крымского сопротивления российской оккупации: Этот день отмечают с 2014 года в честь митинга в Симферополе, который состоялся 26 февраля 2014 в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. li>
- Последний день Масленицы: Масленица — это неделя перед Великим постом, которая в Украине традиционно отмечается гуляниями, выпеканием блинов и другим весельем.
Праздники в мире 26 февраля
- Всемирный день неторопливости: Этот день основан в 1986 году и стремится пропагандировать замедление темпа жизни и умение правильно распределять свое время.
- Всемирный день фисташек: Этот день посвящен одному из самых вкусных и полезных орехов — фисташкам.
- День рассказа сказок (США): Этот день посвящен устному народному творчеству и традициям рассказывать сказки.
- День личного шеф-повара (США): Этот день отмечают в честь профессии личного шеф-повара, готовящего еду для одной семьи или человека.
Исторические события 26 февраля
- 1616 — Галилео Галилей принял приговор инквизиции об отказе от теории гелиоцентризма, но якобы заявил: «Все же она оборачивается».
- 1848 в Париже началась революция, которая привела к свержению монархии и провозглашению Второй республики.
- 1878 — во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко, его подозревали в пропаганде социализма.
- 1917 г. в США вступила в силу 17-я поправка к Конституции, которая ввела прямое народное избрание сенаторов.
- 1939 — по вынесенному приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в Москве расстреляны первые лица УССР и КП(б)У — Павел Постышев, Станислав Косиор и Влас Чубар.
- 1952 — премьер-министр Британии Уинстон Черчилль объявил, что страна создала собственную атомную бомбу.
- В 1991 году началась война в Персидском заливе.
Имениники 26 февраля
По новому календарю день ангела празднуют: Порфирий, Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна
По старому календарю день ангела празднуют: Артем, Семен, Мартириан, Евгений, Тимофей, Стефан, Злата, Зоя, Светлана и Анна.
Кто родился 26 февраля
- 1564 — Кристофер Марлоу, английский поэт и драматург, вероятный соавтор Шекспира.
- 1802 — Виктор Гюго, французский писатель.
- 1829 — Ливай Стросс, американский предприниматель, создавший первые «голубые джинсы».
- 1932 — Джонни Кэш, американский музыкант, дважды получал премию Грэмми.
- 1933 — Любомир Гузар, Митрополит УГКЦ, кардинал Католической церкви.
- 1954 — Майкл Болтон, американский певец, обладатель «Грэмми».
- 1954 — Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции с 2014 года.
- 1974 — Себастьен Леб, французский автогонщик, самый титулованный ралист мира.