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26 февраля: День крымского сопротивления российской оккупации и другие праздники в Украине и мире

26 февраля: День крымского сопротивления российской оккупации и другие праздники в Украине и мире

День крымского сопротивления российской оккупации приходится не 26 февраля, потому что в этот день в 2014 году в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

Праздники в Украине 26 февраля

  • День крымского сопротивления российской оккупации: Этот день отмечают с 2014 года в честь митинга в Симферополе, который состоялся 26 февраля 2014 в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. li>
  • Последний день Масленицы: Масленица — это неделя перед Великим постом, которая в Украине традиционно отмечается гуляниями, выпеканием блинов и другим весельем.

Праздники в мире 26 февраля

  • Всемирный день неторопливости: Этот день основан в 1986 году и стремится пропагандировать замедление темпа жизни и умение правильно распределять свое время.
  • Всемирный день фисташек: Этот день посвящен одному из самых вкусных и полезных орехов — фисташкам.
  • День рассказа сказок (США): Этот день посвящен устному народному творчеству и традициям рассказывать сказки.
  • День личного шеф-повара (США): Этот день отмечают в честь профессии личного шеф-повара, готовящего еду для одной семьи или человека.

Исторические события 26 февраля

  • 1616 — Галилео Галилей принял приговор инквизиции об отказе от теории гелиоцентризма, но якобы заявил: «Все же она оборачивается».
  • 1848 в Париже началась революция, которая привела к свержению монархии и провозглашению Второй республики.
  • 1878 — во Львове начался судебный процесс над Иваном Франко, его подозревали в пропаганде социализма.
  • 1917 г. в США вступила в силу 17-я поправка к Конституции, которая ввела прямое народное избрание сенаторов.
  • 1939 — по вынесенному приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в Москве расстреляны первые лица УССР и КП(б)У — Павел Постышев, Станислав Косиор и Влас Чубар.
  • 1952 — премьер-министр Британии Уинстон Черчилль объявил, что страна создала собственную атомную бомбу.
  • В 1991 году началась война в Персидском заливе.

Имениники 26 февраля

По новому календарю день ангела празднуют: Порфирий, Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян, Анна

По старому календарю день ангела празднуют: Артем, Семен, Мартириан, Евгений, Тимофей, Стефан, Злата, Зоя, Светлана и Анна.

Кто родился 26 февраля

  • 1564 — Кристофер Марлоу, английский поэт и драматург, вероятный соавтор Шекспира.
  • 1802 — Виктор Гюго, французский писатель.
  • 1829 — Ливай Стросс, американский предприниматель, создавший первые «голубые джинсы».
  • 1932 — Джонни Кэш, американский музыкант, дважды получал премию Грэмми.
  • 1933 — Любомир Гузар, Митрополит УГКЦ, кардинал Католической церкви.
  • 1954 — Майкл Болтон, американский певец, обладатель «Грэмми».
  • 1954 — Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции с 2014 года.
  • 1974 — Себастьен Леб, французский автогонщик, самый титулованный ралист мира.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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