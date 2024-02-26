10 років опору: в Одесі урочисто підняли кримськотатарський прапор

Щорічно 26 лютого в Україні відзначають День кримського опору російській окупації.

Цей день покликаний згадати і вшанувати мужність тисячі жителів Кримського півострова, які 26 лютого 2014 року вийшли в Сімферополі на мітинг на підтримку територіальної цілісності України, а також усіх, хто продовжував і продовжує чинити опір окупантам на півострові. Адже боротьба триває.

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Анексія Криму – початок російської агресії

Війна росії проти України почалася саме з Криму. Згадаймо хронологію подій, що дали початок великій війні.

20 лютого 2014-го року розпочалася активна збройна агресія Росії проти України з переміщенням російських військових підрозділів у Криму та в районі Керченської протоки. На півострові встановлювався режим військової окупації.

24 лютого 2014 року корабель ВМФ Росії, який охороняв моря навколо Сочинської Олімпіади, доправив “зелених чоловічків” (російських солдатів без розпізнавальних знаків) із військовою технікою до Новоросійська і попрямував до Севастополя.

25 лютого близько 400 проросійських демонстрантів штурмували будівлю Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі. Вони вимагали прибрати українську державну символіку і скликати спеціальний парламент для проведення референдуму про незалежність Криму.

26 лютого біля стін парламенту Криму відбувся проукраїнський мітинг. На заклик Меджлісу кримськотатарського народу тисячі кримських татар, українців і представників інших національностей вийшли на мирний протест, щоб чинити опір російській окупації і підтримати цілісність України. Мітинг зібрав від п’яти до десяти тисяч учасників. Завдяки зібранню того дня кримчанам вдалося не допустити позачергового засідання парламенту і перегляду статусу автономної республіки у складі України.

Учасникам мітингу 26 лютого довелося протистояти представникам незаконного парамілітарного формування “Народне ополчення Криму” і “козачих” організацій, спеціально мобілізованих проросійськими силами.

Того дня загинули два громадянина України. Травми вони, ймовірно, отримали в тисняві на площі. По допомогу до медиків звернулися 30 осіб.

27 лютого, о 5 ранку до парламенту та уряду Криму увійшли регулярні військові формування рф і захопили будівлі.

28 лютого Верховна Рада Криму під “наглядом” військовослужбовців рф проголосувала за проведення референдуму про статус Криму. Того ж дня російські підрозділи почали блокувати українські військові частини та об’єкти на півострові, захопили аеропорт Бельбек і Сімферополь, сухопутні в’їзди до Криму з боку Херсонщини.

16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум про статус Криму. Цей захід, зрежисований росією, бойкотували кримські татари та інші проукраїнськи налаштовані жителі півострова. 25 березня росіяни захопили останню військову частину, що тримала український прапор у Криму – морський тральник “Черкаси” ВМС України.

Звільнити Крим у 2023 році, як обіцяло військове керівництво України, так і не вдалося. Але вдалося знищити 20% кораблів Чорноморського флоту рф і змусити агресора прибрати третину суден із Севастополя. Завдяки ракетам StormShadow росія більше не панує в Чорному морі. «Одеське життя» з’ясовувала, чому деокупація півострова відкладається і яким може бути процес його реінтеграції.