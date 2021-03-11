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Прививка от COVID: как в Одессе записаться вне очереди и кому не стоит торопиться?

Прививка от COVID: как в Одессе записаться вне очереди и кому не стоит торопиться?

Одесский областной центр общественного здоровья формирует резервные списки жителей Одессы и Одесской области, желающих сделать внеплановую прививку от коронавируса остаточными дозами вакцины Covishield. Как записаться на вакцинацию и кому прививка индийским препаратом противопоказана, выясняла «Одесская жизнь».

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В приоритетную группу, которой положена вакцинация, входят медики, работающие с коронавирусными пациентами. Но в каждом флаконе препарата Covishield содержится десять доз вакцины. После его вскрытия все содержимое должно быть использовано в течение шести часов. Чтобы остатки доз вакцины, разрешается для рационального использования препарата вакцинировать публичных и известных людей— вне очереди, а также других желающих.

Как записаться на прививку?

Людей из неприоритетного списка можно прививать Covishield в следующих случаях:

  • когда есть отказ от вакцинации лиц, записанных на прививку, и ради них был открыт десятидозный флакон;
  • когда количество людей, которых вакцинируют в день работы мобильной бригады, не кратно десяти, и осталось несколько доз препарата;
  • когда человек пришел на вакцинацию, но у него были обнаружены противопоказания к прививке Covishield.

В таких случаях на вакцинацию можно пригласить другого человека.

Зарегистрироваться на прививку можно в гугл-форме Одесского областного центра общественного здоровья. Правда, пока подобную запись мы нашли только для лидеров общественного мнения – ЛОМОов.

вакцинация

Ранее мы рассказывали о том, когда вакцинация от коронавируса в Украине будет доступна всем желающим.

Вакцинация: можно, но не всем

Противопоказанием для вакцинации являются сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры. Если же у человека обыкновенная простуда и температура невысокая, прививку вакциной Covishield, заверяет главный санврач страны Виктор Ляшко, делать можно, но только после консультации с врачом.

Дополнительная врачебная консультация перед вакцинацией необходима также людям с ослабленным иммунитетом. Именно доктор должен принять решение о целесообразности и безопасности проведения прививки против COVID-19.

Нельзя прививаться людям, у которых нарушена свертываемость крови или вероятна аллергическая реакция на вещества, содержащиеся в вакцине.

Читайте также: Как и где в Одессе будут вакцинировать от коронавируса.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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