Депутат Одесского облсовета заразился коронавирусом

Александр Ахмеров, депутат Одесского областного совета и и. о. директора департамента коммунальной собственности Одессы заразился коронавирусом.

COVID-19 у депутата подтвердило ПЦР-тестирование Об этом сообщила супруга Ахмеров, депутат горсовета Одессы Светлана Осауленко.

Она написала в Фейсбук, что ее муж находится в областной инфекционной больнице. Сама же Светлана ушла на самоизоляцию.

Как сообщалось, по данным на утро 10 июля в Одесской области коронавирусом болеют 1 178 жителей Одесской области.