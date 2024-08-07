Украина атакует Курскую область: в фейсбуке и телеграме активизировались боты и «идиоты»

Пока новую “Курскую битву” россия проигрывает. На этом фоне активизировались ее информационные войска. Российские боты пугают украинцев страшной ракетной атакой по крупным городам. Враг старается работать локально — персонально пугают киевлян, одесситов, харьковчан и жителей Днепра.

К сожалению помогают им так называемые “полезные идиоты” — те украинские пользователи соцсетей, кто не включает разум и живет одними эмоциями. В итоге страх толкает таких людей распространять вражескую дезинформацию.

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Хочется спросить таких наших соотечественников, невольно подыгрывающих врагу: “А до этого нас не обстреливали?” Когда в начале 2022 года российская орда вторглась в Украину “освобождать” нас, по нам не стреляли? Как начали обстрелы тогда, так они и не прекращались. Все чем россияне располагают, они тут же запускают по Украине.

Может сейчас прилететь ракета по Одессе? Может! Зависит это от украинского наступления? Нет! Россия запустит одну или несколько ракет при первой же возможности. Связывать обстрелы с наступлением — это попусту паниковать, портить нервы себе и близким, и что самое отвратительное — помогать рашистам. А могли бы порадоваться за наших защитников. Кто знает, возможно, эта операция станет переломной в войне и приблизит нас к ее скорейшему окончанию.