О «мелочных» потерях в Одессе и любви к историческим деталям

«На доме по такому-то адресу оригинальный старинный флагодержатель сохранился. В хорошем состоянии», — пишет мне в личку знакомый. Поторопилась я запечатлеть эту историческую деталь, прибежала по указанному адресу, а на месте флагодержателя на фасаде уже одна дыра красуется.

Увели флагодержатель. Скоро, вероятно, где-нибудь на Староконке отыщется. По сходной (для кого-то) цене.

Приводит гид-краевед группу любопытствующих туристов по другому адресу. Тоже хочет какую-то историческую деталь показать в виде чудом сохранившегося в хорошем состоянии оголовка колодца или таблички с именем архитектора. А нет уже части оголовка, от таблички тоже только след остался.

Ой, до флагодержателей ли тут, когда времена такие сложные? Ну, нет больше таблички — и Бог с ней. Лишь бы тариф на воду с газом и светом (и на все остальное) не подняли до таких высот, что уже нервно смеяться хочется… Стоит старый дом — и радуйтесь, что еще стоит.

Вот так стоял себе Масонский дом, стоял, разбирали его на «сувениры» (благо было что!) — и грохнул однажды в одночасье, теперь только охаем в дни годовщины исторического «гроха».

От вырванного из фасада флагодержателя и сорванной таблички дом, конечно, не завалится. Так может, любовь к историческим деталям не должна проявляться плачем по мелочным потерям? Ой, это как посмотреть! С мелочей обычно все и начинается.

Ранее мы рассказывали о леденящей кровь истории об отоплении в Одессе.

Одесский гид-краевед Алена Калетинская рассказывает об одной такой утерянной мелочи:

— В одном из двориков давным-давно лежала чудесная ступенька, выполненная из лавовой плитки, которой в Одессе лет так 200 назад мостили улицы. Сегодня ее больше нет. Залили цементом и поверх уложили новенькую плиточку. Как сказал коллега, взяли и микроскопом забили гвозди, потому что за молотком было лень идти.

Еще одна мелочная потеря? Такая ли уж «мелочная»?

Алена пытается шутить по этому поводу:

— Единственное, что радует, так что лет этак через много цемент осыплется, а лава останется целой. И новое поколение гидов будет показывать ступеньку и рассказывать о тех приключениях, которые она пережила в далеком 2021 году.

А вот мне в одном старом дворе рассказали, как берегли изо всех сил местные жители сохранившуюся дорожку из таких плит, коды на замке ворот не ленились менять, а несколько плит таки однажды исчезли.

Ведь до чего доходит. Многие одесские краеведы опасаются давать в соцсетях точные подписи (адреса) к своим фото обнаруженных подобных мелочей. Не потому что жадные, а потому что знают: сегодня укажут точный адрес, завтра историческая «мелочь-деталька» исчезнет — вероятно, уже навсегда.

И я более чем согласна с Аленой Калетинской, которая по этому поводу делает вывод:

— Знаете, а ведь патриотизм и любовь к городу — это вообще не про длину поколений. Это — про любовь к деталям и попытки их сохранить.

Ранее мы рассказывали о доме на Успенской в Одессе: монументальные балконы и пропавший флагодержатель.