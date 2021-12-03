Отопление в Одессе: история, леденящая кровь

На днях одесская мэрия бодро отчиталась: отопление подано во все дома Одессы. А если кое-где у нас порой теплосети прорывает, все поломки, заверяют тепловики, оперативно устраняются.

В общем — молодцы. Недаром практически ежегодно пол-Одессы перерывают, чтобы теплосети отремонтировать.

Кстати, тратят на эти реконструкции деньги, взятые мэрией взаймы у банков. Так что, будем надеяться, что хоть жители Сегедской и Канатной не мерзнут. А вот Адмиральский проспект решили не перерывать. В результате у всех жителей и этого района — согласно победным релизам мэрии — батареи жаром пышут, а жители поселка Судостроителей греться на проспект выходят.

Но в конце концов теплосети отремонтировали. И даже канаву, оставшуюся после работ, заасфальтировали. А холодрыга в доме как была, так и осталась. При этом диспетчер ТГО уверяет, что тепло до дома доведено.

Тут-то и вспоминаем, что в этом году бросил нас на произвол судьбы ЖКС «Черемушки». В те, как сегодня кажется, счастливые времена, когда находились мы под опекой коммунального сервиса, в августе на подъездах появлялись объявления: мол, будет проводиться проверка и наполнение систем отопления — жильцам рекомендуется при этом находиться дома. И если ты действительно оказывался дома, то слышал веселое журчание воды в батареях — обещание зимнего тепла.

В этом августе объявления такого на подъезде я не видела. Впрочем, как и уведомления, что отдали наш дом частному сервису. Не слышно было и сладостного журчания в трубах. Ну мало ли — может, дома меня на момент проверки не оказалось.

Ну а когда грянул гром — то есть кот, чтоб согреться, забрался на чайник, — вышли мы наконец-то на сантехников управляющей компании. Тут-то и оказалось: чтобы пустить тепло в дом, надо не только кран на трубе менять, но и часть самой трубы. Естественно, всю необходимую сантехнику закоченевшим жильцам пришлось покупать самостоятельно. К этому, конечно, не привыкать. Но господа управляющие, почему бы вам о необходимости подобных закупок в августе не сообщить?

Ранее в Блогах «Одесской жизни»: Темная сторона Одессы: под знаком блэкаута.

Понятно — в положенный срок никто тепловые сети в доме не проверял. Зато сейчас у мастеров аврал. Когда в очередной раз звонишь с нижайшей просьбой спасти от неминуемого окоченения, слышишь раздраженный ответ — у нас девять домов без тепла стоят. То есть не одни мы остались летом без заботы и контроля управляющей компании.

Правда, жильцы нашего дома — как, вероятно, многих — привыкли решать проблемы самостоятельно: и с ремонтом парадной, и с протекающей крышей, и со спилом ветвей, грозящих крышу вновь повредить. Но тогда не понятно — за что мы платим деньги управляющей компании? Разве что за работу дворников? Но они-то придомовую территорию не убирают.

Ну, а пока греемся электрообогревателями, с ужасом думая о счетах за свет и веерных отключениях. В общем — история, леденящая кровь. Во всех отношениях.

Ранее мы рассказывали о том, как не нарваться на кота в мешке при покупке новой квартиры.