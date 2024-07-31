Издание «Одесская жизнь» ищет журналиста: подробности

Издание «Одесская жизнь» ищет журналиста: подробности

Команда «Одесской жизни» приглашает на работу журналиста для написания материалов об Одессе на разные социальные темы: коммуналка, транспорт, медицина, образование и т. д.

От кандидата требуется:

  • Написание материалов в формате историй людей и интервью;
  • Умение делать фото для иллюстрации собственных текстов;
  • Подбор релевантных фотографий к текстам;
  • Подготовка текста к публикации с учетом принципов контентного SEO (есть редакционный темплейт).

Необходимый опыт и квалификации:

  • Владение украинским языком;
  • Ориентация в местном контексте;
  • Умение обрабатывать информацию из соцсетей;
  • Понимание, к каким экспертам обращаться за комментариями;
  • Обязательно находиться в Одессе.

«Одесская жизнь» предлагает:

  • Гибридный формат работы: можно работать онлайн, но при необходимости иметь возможность приехать в редакцию;
  • Автономный офис (есть зарядные станции и генератор);
  • Возможности для обучения.

Резюме отправляйте на почту: [email protected]

Отметим, работа в «Одесской жизни» — это не только увлекательно, но и полезно: Что полезного и интересного нашли 54 тысячи одесситов в Фейсбуке «Одесской Жизни»

 

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