Издание «Одесская жизнь» ищет журналиста: подробности

Команда «Одесской жизни» приглашает на работу журналиста для написания материалов об Одессе на разные социальные темы: коммуналка, транспорт, медицина, образование и т. д.
От кандидата требуется:
- Написание материалов в формате историй людей и интервью;
- Умение делать фото для иллюстрации собственных текстов;
- Подбор релевантных фотографий к текстам;
- Подготовка текста к публикации с учетом принципов контентного SEO (есть редакционный темплейт).
Необходимый опыт и квалификации:
- Владение украинским языком;
- Ориентация в местном контексте;
- Умение обрабатывать информацию из соцсетей;
- Понимание, к каким экспертам обращаться за комментариями;
- Обязательно находиться в Одессе.
«Одесская жизнь» предлагает:
- Гибридный формат работы: можно работать онлайн, но при необходимости иметь возможность приехать в редакцию;
- Автономный офис (есть зарядные станции и генератор);
- Возможности для обучения.
Резюме отправляйте на почту: [email protected]
Отметим, работа в «Одесской жизни» — это не только увлекательно, но и полезно: Что полезного и интересного нашли 54 тысячи одесситов в Фейсбуке «Одесской Жизни»