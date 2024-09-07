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Украинская «колония» в Америке: как наши земляки заселяли Канаду

Украинская «колония» в Америке: как наши земляки заселяли Канаду

1891 год, 7 сентября… Пассажирское судно «Орегон» пришвартовалось к причалу канадского порта Квебек. В числе множества других пассажиров после 22-дневной болтанки по океану по трапу с котомками за плечами спустились Иван Пылыпив и Васыль Илыняк. Ни тот, ни другой совершенно не понимали, что, сделав первый же шаг по канадской земле, они вошли в Историю как первые два украинца, эмигрировавшие в Канаду.

Апостол эмиграции

Это были односельчане из села Небылив (Австро-Венгрия, ныне Рожнятовский район Ивано-Франковщины), где сейчас им как первопроходцам установлен памятник.

Понятно, что уехали они не от хорошей жизни: Галичина в те годы тонула в нищете, за несколько десятилетий размер среднего крестьянского хозяйства уменьшился втрое. Сначала уезжали в соседнюю россию, потом началась так называемая «бразильская горячка»: малоземельные и безземельные галицкие сельчане уезжали в эту тропическую страну с совсем другими социальными и климатическими условиями. И тут появился некий, в лучшем понимании этого слова «мессия», львовский профессор Олеськив.

Он изучал ситуацию в разных странах, приглашавших к себе потенциальных переселенцев и подсказывал землякам, начав просветительскую работу среди населения. Он печатал брошюры, статьи и рекламные объявления в газетах, объезжал украинские города и села с лекциями. И фактами доказывал, что в Канаде реально нуждаются в переселенцах, реально за $10 дают каждому 64,7 га (это пересчет со 160 акров) целинной земли. Это притом, что в те годы средний размер участка селянина составлял 2-4 га.

Юки летом работали в поле, зимой – в городе

И эмиграция украинцев в Канаду медленно, но уверенно начала нарастать. Первая волна продолжалась до 1914 года – до начала Первой мировой. Около 170 тысяч украинцев заселили целинные земли в нескольких канадских провинциях. Они работали в поле с весны до осени, а на зиму отправлялись на заработки в города.

Вскоре украинцев начали называть «юки» от «Юкрейн» – Украина. И даже различали по местности происхождения. Так, например, у канадцев появился термин «галишинз» (галицийцы). Не следует полагать, что украинцы сразу попали в рай земной. Земли им доставались далеко не самые лучшие, да и климат в некоторых канадских провинциях был весьма суровый.

Так, провинцию Альберта и сейчас иногда называют канадской Сибирью. Вслед за первой волной эмиграции украинцев в Канаду была и вторая – после окончания Гражданской войны в 1920-е годы и до начала Второй мировой. Затем третья волна – с 1947 года по 1960-е. А четвертая началась в 1989 году – с горбачевской перестройкой.

Каждый 30-й канадец – украинец

По данным 2001 года в Канаде при общей численности населения 29,6 млн человек проживали 1 071 060 украинцев. Из них 326 200 исключительно украинцы,744 860 – дети от смешанных браков. Сейчас в Канаде самая большая украинская диаспора в мире.

По данным переписи 2016 года, 4% населения Канады (1,36 млн человек), сообщили, что у них есть украинские корни. Если вернуться к судьбам двух украинских «первенцев» в Канаде, то впоследствии Пылыпив и Елыняк стали зажиточными фермерами и основали крупнейшее поселение украинцев в Канаде в Эдна-Стар, ныне город Чипман в канадской провинции Альберта.

Елыняк стал мэром Чипмана. Пылыпив прожил 77 лет и умер в 1936 году, Елыняк намного пережил земляка. Праправнучка его – Эрика Майя Еленяк – модель и актриса, одна из звезд сериала «Спасатели Малибу». Ох, и красивая…

Политики, спортсмены и даже астронавты

А еще среди «козырных» канадских украинцев множество всемирно известных людей. К примеру, это хоккеисты Уэйн Грецьки, Дэйв Андрейчук, Дэйл Гаверчук, Джон Буцик, Терк Брода. Это Роберта Линн Бондар – первая канадская женщина-астронавт.

Уильям Гавриляк трижды был избран мэром города Эдмонтон, Эдвард Стельмах стал премьер-министр провинции Альберта, Роман Гнатышин в 1990-1995 годах был генерал-губернатором Канады, Христя Фриланд стала главой МИД, а Бен Ганущак – министром образования провинции Манитоба.

На фото: памятник первым украинцам в Канаде, установленный в их родном селе Небылив

Валерий Боянжу
Валерий Боянжу ПРОФИЛЬ
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