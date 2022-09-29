О безопасности и продовольственном квесте

В июне ракетным ударом в Кременчуге был разрушен ТРЦ «Амстор» – рашистам там склад военной техники привиделся. В результате погибли более 20 человек, более 50 – получили ранения. После трагедии власти решили наказывать предпринимателей за игнорирование воздушной тревоги.

И сегодня все торговые точки после сигнала воздушной тревоги обязаны прекратить работу. В противном случае – штраф в размере 17000 гривен. Может должностное лицо за несоблюдение предписаний и в тюрьму «загреметь» – на срок до трех лет. Отвертеться сложно – камеры наблюдения сегодня установлены практически во всех торговых точках.

Вроде бы все логично – ведь человеческая жизнь дороже сосисок. Вот только укрытия имеются далеко не во всех магазинах. Правда, в крупных торговых центрах покупателей оповещают о воздушной тревоге и ближайших бомбоубежищах. Особенно трогательно это звучит, когда укрыться предлагают в подземном паркинге ЖК, за ограду которого «чужих» не пускают. Если же выставишь покупателя на улицу – за него уже не отвечаешь.

Случай, когда персонал при звуках сирены действительно выводил всех желающих в бомбоубежище, я все же один раз наблюдала. Правда, не в магазине, а в ЦНАПе на Косовской. Учреждения еще раньше перестали обслуживать клиентов во время воздушной тревоги. И бабушки с палочками, отсидев очередь, чтобы заплатить за коммуналку, вынуждены уходить ни с чем. В банковском отделении, которым я пользуюсь, о том, где находятся ближайшие бомбоубежища, не сообщают. Я людям рассказывала – еще в начале войны все убежища на нашей улице обследовала. Но как старушки туда доберутся, не представляю. Честное слово, лучше бы оставили их в банке на диванчике сидеть. Кстати, в одесских храмах во время воздушной тревоги прихожан не выгоняют…

Но наиболее абсурдная ситуация сегодня на Привозе. При звуках сирены новый корпус немедленно закрывается. Продавцов там так вышколили, что – сама видела – при малейшем подозрении на тревогу на улицу выглядывают: закрываться пора? На Привозе-то в общем гуле сирену не сразу услышишь.

А вот в старом корпусе в это самое время энергичная торговля идет. Даже еще активней при звуках сирены становится – покупатели ведь сразу же туда приходят. А некоторые вообще новый корпус игнорируют: мало ли, будешь взвешивать облюбованную грудинку, а тебя выгонят вон.

Некоторые мелкие магазинчики тоже во время воздушной тревоги не закрываются. И в результате – постепенно переманивают клиентов крупных ТЦ. Нет желания у людей под запертыми дверями караулить. Хотя, как показывает опыт, если имеете контакт с сотрудником магазина, буханку хлеба он вам с черного хода вынесет.

Всем остальным, вероятно, надо запасаться сухарями. Судя по тому, как иранские дроны над Одессой разлетались, покупка продуктов превратится в азартный, но, увы, небезопасный квест.

Вероника Полищук

Вас также могут заинтересовать такие блоги «Одесской жизни»: