Одесские торговые центры во время воздушной тревоги: где укрыться посетителям?

Как показывает опыт, заведения сферы обслуживания во время воздушной тревоги действуют по-разному. В некоторых магазинах и супермаркетах предлагают временное убежище в подвалах или на складах, а в ряде торговых точек просто выпроваживают людей на улицу, снимая с себя таким образом какую-либо ответственность. «Одесская жизнь» узнавала, как действуют одесские торговые центры и сетевые супермаркеты при сигнале тревоги.

Торговый центр Fontan Sky

Уже при входе вы увидите объявление о том, что во время воздушной тревоги магазины закрываются. Но вот что посетителям делать в этом случае – непонятно. Как поступает администрация торгового центра, рассказала одна из работниц супермаркета «Сильпо»:

– Когда звучит воздушная тревога, охрана выводит посетителей из магазинов на улицу, торговый центр закрывается, а мы – персонал магазина – направляемся в сторону ближайшего убежища.

При этом в ТЦ можно увидеть информационную табличку: «На час повітряної тривоги просимо перейти з персоналом магазину до безпечного місця».

В качестве ближайшего укрытия администрация ТЦ предлагает подземный паркинг в соседнем жилкомплексе «Чудо-город» или убежище на улице Семинарской, 1 (корпус №5), но до него нужно еще добежать.

Мы выяснили, что на дорогу от торгового центра до паркинга уходит три минуты быстрым шагом. Это если вы знаете, куда двигаться. Но можно и заблудиться, ведь стрелок-указателей, ведущих в ближайшее укрытие, нет.

Торговый центр «Афина»

Этот торговый центр во время воздушной тревоги также не работает. На входе вывеска: «Укриття – Паркінг» и изображена стрелка, указывающая направление. Дорога к нему с первого или подземного этажа займет одну-две минуты, если спускаться с верхних этажей – еще две минуты.

Как здесь поступают во время тревоги, нам объяснила охрана:

– Во время воздушной тревоги всех людей выводят в подземный паркинг – либо через центральный выход на улицу, либо просят спуститься туда по лестнице. В убежище спускаются все – и посетители, и персонал, и охрана торгового центра. Таково указание руководства.

Мы проверили: путь в подземный паркинг по лестнице занял одну минуту и 20 секунд, а помогли так быстро добраться в безопасное место специальные указатели. Паркинг находится достаточно глубоко и выглядит надежно – как временное убежище.

Кого оштрафуют за нарушения правил при тревоге и комендантском часе?

В условиях военного времени некоторые граждане несерьезно относятся к каким-либо рекомендациям и запретам. Поэтому правительство подготовило несколько важных законопроектов, согласно которым:

за пребывание на улице, а также передвижение на автомобиле во время комендантского часа без специальных пропуска или удостоверения планируют штрафовать в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 гривен). Если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение комендантского часа, штраф составит от 1700 до 3400 гривен;

при игнорировании сигналов воздушной тревоги должностным лицам предприятий и учреждений, а также предпринимателям грозит штраф в размере 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000 гривен) или лишение свободы до трех лет. При повторном нарушении «светит» от трех до восьми лет тюрьмы.

Торговый центр «Европа»

В «Европе» на Дерибасовской нет специализированного убежища, укрытия или подземного паркинга. Однако здесь есть нулевой этаж, где размещен супермаркет «Таврия В». Для безопасности граждан во время воздушной тревоги часть территории супермаркета разрешили использовать как «найпростіше укриття».

– Мы стараемся делать все возможное ради безопасности наших людей. Оповещаем посетителей и персонал о воздушной тревоге. Торговый центр закрывается, а посетителей просят пройти в ближайшее убежище. Маршрут к нему указан на объявлениях, размещенных по всему торговому центру. Если нет возможности укрыться в убежище, посетители и персонал могут проследовать в «найпростіше укриття» в супермаркете «Таврия В». Там обустроено все необходимое для безопасности, есть аптечки и огнетушители. Но, к сожалению, люди не прислушиваются к нашим рекомендациям: они собираются у входа в «Европу», ждут, пока тревога закончится и центр снова откроется, – рассказал директор торгового центра Александр Ковляшенко.

Мы проверили. Действительно, здесь есть методички и рекомендации, как покинуть здание во время обстрела.

– Недавно проводилось большое совещание – директоров торговых центров и представителей власти. Мы просили обновить списки действующих убежищ, помочь разработать необходимые инструкции, и только недавно они прислали нам нужную документацию. Мы и до этого писали официальные запросы властям с просьбой дать разъяснения, куда эвакуировать людей и какие рядом есть убежища. В ответ указали убежище по адресу улица Ланжероновская, 26, как укрытие – паркинг в ТЦ «Афина», а также нижний храм Спасо-Преображенского собора и подземный переход на углу улиц Преображенской и Дерибасовской. Кстати, противорадиационное убежище есть в здании Управления национального банка (улица Ришельевская, 6), но туда нет свободного доступа для жителей и гостей города, – рассказал Александр Ковляшенко.

Мы выяснили, что дорога к «официальному» убежищу по адресу улица Ланжероновская, 26 проходит через двор напротив торгового центра (улица Дерибасовская, 16) и займет три минуты. Но это в том случае, если вход во двор открыт, иначе придется бежать в убежище со стороны Гаванной, а это еще 7-10 минут.

А как обстоят дела во время тревоги в других магазинах?

В торговом центре «Сити центр» (проспект Небесной сотни, 2) и в некоторых супермаркетах сети «Сильпо» (например, на Люстдорфской дороге, 54) на время воздушной тревоги всех просят пройти во временное убежище, на склады.

В магазинах сети «Таврия В» по радио оповещают, где находится ближайшее убежище (так делают на Варненской, 2).

А в «Копейке» (например, на Сегедской, 7) у входа просто висит табличка с предупреждением, что во время воздушной тревоги магазин закрывается, хотя через дорогу есть убежище, можно было бы дать направление.

Так поступают в сети магазинов «Два шага» (Адмиральский проспект, 17; Канатная, 42). При воздушной тревоге магазины закрываются, а посетителям администрация предлагает пройти в ближайшие убежища – для этого на входе висят указатели.

«Эпицентр»: спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Расчет на то, что граждане тут же побегут в укрытия, как это у нас часто водится, оказался «гладок только на бумаге». Наш корреспондент в ТЦ «Эпицентр» на Овидиопольской дороге, 1 (около «7-го километра») был свидетелем:

«Покупатели, продавцы просто выходят на открытую парковку у торгового центра. Спрашиваю у охранника, где ближайшее бомбоубежище. Ответ: где-то в Авангарде. Это самый близкий населенный пункт – более 5 километров. Персонал тусуется у забора. Вот и вся безопасность…»

Подготовила Анастасия Епурь