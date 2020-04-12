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Новости Одессы и Одесской области

Наш Дюк на карантине и задолго до него: фото старой Одессы

Наш Дюк на карантине и задолго до него: фото старой Одессы

Памятник Дюку — Арману Эмманюэлю дю Плесси, герцогу де Ришелье… Наш символ, наша гордость…

Он сооружен в 1828 году, видел памятник на своем веку, перевидел.

А сегодня о нем можно сказать так: одинокий Дюк на карантине смотрит на опустевшую Потемкинскую лестницу.

Еще совсем недавно памятник было сложно сфотографировать так, чтобы в кадр не попал хоть кто-нибудь — то ли рядом, то ли взобравшись на постамент, чтобы «быть поближе».

Это не говоря уже о тех днях, когда площадь рядом с памятником становится местом проведения праздника, ярмарки, фестиваля… Сегодня — тишина.

Фестивальный Дюк и Дюк карантинный

Фестивальный Дюк и Дюк карантинный

У этого памятника — большая и очень своеобразная история создания. И открывался он не просто при большом скоплении народа, а очень широко — с настоящим народным гулянием.

Памятник стал почти легендой, «действующим лицом» произведений самых разных литературных жанров, анекдотов — в том числе.

Сегодня, глядя на него, одинокого, не окруженного, как обычно, одесситами и гостями города, мы собрали для вас большую подборку старых (и очень давних!) гравюр, фотографий с нашим Дюком.

Дюк в советское время и наши дни

Дюк в советское время и наши дни

Памятник стоит того — он видел Одессу разных эпох, исторических отрезков. Менялся бульвар — неизменным оставался наш Дюк. Погружаемся в прошлое памятника вместе.

Дюк на старых открытках и во время реставрации в 2014 году

Дюк на старых открытках и во время реставрации в 2014 году

Вот что видел Дюк когда-то и в наши дни

Вот что видел Дюк когда-то и в наши дни

Потемкинская лестница в 1925 году во время съемок фильма "Броненосец Потемкин" и в 2014-м

Потемкинская лестница в 1925 году во время съемок фильма “Броненосец Потемкин” и в 2014-м во время реставрации

Лестница туристическая и лестница на карантине

Лестница туристическая и лестница на карантине

И еще немного старых фото...

И еще немного старых фото…

Фото автора, «Старая Одесса в фото» и открытые источники

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Мария Котова
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17 минут назад
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