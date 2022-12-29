Главный символ Одессы помыли и обновили его «убежище» (фоторепортаж)

В канун нового года в Одессе отмыли памятник Дюку де Ришелье и обновили его укрытие — мешки с песком. Од этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Памятник Дюку де Ришелье – это символ Одессы. Он стоит на морских воротах нашего города и протягивает руку к приходящим с добрыми намерениями.

С первых дней вторжения его закрыли мешками с песком. За это время под влиянием погодных условий мешки пришли в негодность. Из них начал высыпаться песок.

«К сожалению, ситуация до сих пор не изменилась. Поэтому мы решили перед новым годом помыть памятник Дюку и переложить мешки. Верю в то, что наступающий год принесет нам победу. И наш Дюк, как всегда, будет встречать гостей в мирной Одессе»,

— сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета