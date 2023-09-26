Наперекор тяжелым временам: в Одессе состоится 10-й фестиваль «Планета долгожителей»

Общественная организация «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» с 27 по 30 сентября проводит 10-й фестиваль «Планета долгожителей».

Жизнь продолжается!

Для многих из участников ОО «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» это уже не первая в их жизни война… Многое они видели, многое пережили… Такое иногда рассказывают, что жутко на душе. Но ведь вечное «жизнь продолжается» — для них не просто слова, а, кажется, сама суть.

И вот они собираются на свой юбилейный десятый фестиваль «Планета долгожителей». А эти фестивали — как образец для нас всех: в каждом возрасте человек должен жить полной жизнью. Даже во время войны.

Председатель и вдохновитель этой организации Ольга Филиппова недавно сообщила:

Несмотря на сложные времена, ежегодный десятый фестиваль ко Всемирному Дню пожилых людей состоится! Приходите, приглашайте своих старшеньких!

Естественно, война вносит свои коррективы в программу фестиваля. Но — главное! — он состоится!

Программа фестиваля «Планета долгожителей»

Что ждет гостей фестиваля «Планета долгожителей»?

27 сентября, среда, 12-00 состоится кинопоказ исторического фильма «Довбуш» (кинотеатр «Синема Сити», ТРЦ Фонтанский, Семафорный переулок, 4).

Нынешний десятый юбилейный фестиваль «Планета долгожителей» по случаю Дня пожилых людей открываем лентой Олеся Санина «Довбуш». Это бесплатный спецпоказ для пенсионеров, людей со статусом ВПЛ и инвалидностью — для тех, кто не в состоянии купить себе билет, чтобы пойти в кино. Хотелось показать именно это кино… Это о нас, о нашей неведомой, забытой и непричесанной истории, о наших героях. «Довбуш» — это фильм о том, как победить в себе раба и стать рыцарем. Это фильм о том, чтобы, наконец, отойти от советских нарративов и увидеть собственных героев. Это фильм о том, как мы, украинцы, умеем отстаивать свою свободу. О наших настоящих рыцарях, отстаивающих независимость на всех фронтах, —

рассказывает Ольга Филиппова.

28 сентября, четверг, 12.00 (Одесский областной центр психического здоровья, ул.Воробьева, 9, трамвай 15, маршрутки 203, 198, 197, 214)

Социальная акция «Чужих стариков не бывает». Посещение отделений 16 и 18, где живут пожилые люди. Концерт в филиале. Можно принести: печенье, конфеты, фрукты, памперсы, пеленки, лекарства, постельные принадлежности, одежда больничная, обувь.

29 сентября, пятница, 13.00 (библиотека имени Ивана Франко, Книжный пер.,1)

«Информационная составляющая войны: проверять нельзя верить».

Мы узнаем, как выглядят фейки, пропаганда и информационные манипуляции во время войны и будем учиться отличать правду от лжи.

30 сентября, суббота, 12.00 (спортивная площадка напротив памятника Антону Головатому. Старобазарный сквер, пересечение Александровского проспекта и Базарной улицы)

Праздник ко Всемирному дню пожилых людей «От патефона до смартфона»:

Акция «Спорт для всех — радость жизни».

Площадка медицинских консультаций.

Выступления долгожителей.

Музыкальные номера. Флешмоб.

Выступление богатыря Николая Пасечника.

Богатырская каша.

Социальная акция «Бабушки для ВСУ».

Вход на все события фестиваля — по регистрации: тел. +380635921867, Елена.

Фото афиши фестиваля — Ольга Филиппова