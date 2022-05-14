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Одесса на военном положении, день 80-й: узоры судеб и времен

Одесса на военном положении, день 80-й: узоры судеб и времен

Восьмидесятый день войны… Мы спускаемся по ступенькам в арт-пространство «Диалоги» на Соборной площади, 2, и попадаем в мир, где время, кажется, остановилось…
Выставка в военное время? Да еще какая! Кружевная, рукодельная, где сплелись узоры судеб и времен.

Все началось задолго до войны

Все, кажется, утопает в кружевах и прочих рукотворных красотах, а многие из тех, кто сидит скромно на стульчиках вдоль стен – те самые рукодельницы. И абсолютному большинству из них уже далеко за…

Как рассказывала «Одесская жизнь», проект «Хранители времени онлайн» (реализуется при поддержке Forum ZFD, Германия) стартовал еще в дни первого локдауна в апреле 2020 года. Инициатор его создания – глава общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова.

Выставка "Кружева времени", организатор

Ольга Филиппова

Позже мы рассказывали, что в ходе проекта был объявлен конкурс «Кружева времени». Его целью стало вернуть память о недооцененном творчестве женщин-рукодельниц, которые своими руками создавали красоту. Участницы проекта собирали старинные вещи, связанные с рукоделием, записывали истории рукодельниц и созданных ими изделий.

С первых дней войны Ольга Филиппова вместе с волонтерами проекта «Хранители времени онлайн» стала реально помогать тем, кто не способен позаботиться о себе сам.

«Еще мама моя вышивала»

И все же, выставка «Кружева времени» состоялась! Как говорит сама Ольга, – «назло войне!».

Кружевные подставки под старые чернильницы и пепельницы, вышитые изделия, невероятной красоты постельное белье, созданное руками мастериц. Многим из этих изделий – под сто лет. Как рассказывают сами участницы этой выставки, «принесла то, что еще моя мама вышивала (вязала, плела и так далее). Мамы уже нет, а ее рукотворные работы я храню по сей день». Другие работы – «помоложе», и их авторы – здесь же.

Выставка "Кружева времени", наволочка

Этим рукодельным наволочкам более 80 лет

За каждым таким творением – чья-то судьба, которую словно ввязали в представленное изделие, вплели умелыми пальцами собственный личный опыт, свои мысли, переживания, надежды и радости.

Вышитые картины и созданные руками игрушки, салфеточки и подставочки, маленькие сумочки и кошельки из макраме, полотенца…

Выставка "Кружева времени", вязаные изделия
Выставка "Кружева времени", салфетка и абажур
Выставка "Кружева времени", авторы работ
Выставка "Кружева времени", салфетка
Выставка "Кружева времени", рукодельная картина
Выставка "Кружева времен, вязание"
Выставка "Кружева времени", салфетка круглая
Выставка "Кружева времени", кружева
Выставка "Кружева времени", салфетки

Выставка получилась очень теплой, словно само время мудро вплелось в каждое представленное изделие, которое и радует, и изумляет и напоминает: не бывает, вероятно, ни в чьей судьбе только легкого и светлого, красота создается трудом и творчеством. А за каждой подушечкой-салфеточкой – какая-то история, очень личная…

Выставка в арт-центре «Диалоги» открылась под звуки музыки в исполнении Алексея Семенищева и Валерия Черниса. И каждая песня в исполнении одесситов тоже звучала как личная история. По той, вероятно, причине, что наша главная «личная история» в дни войны становится общей, единой, одной на всех…

Выставка "Кружева времени", открытие
Выставка "Кружева времени", посетители
Выставка "Кружева времени", музыка
Выставка "Кружева времени", музыканты
Выставка "Кружева времени", на открытии

В поддержку ВСУ

Ольга Филиппова делает акцент:

– Одна из целей этой выставки – поддержать наши ВСУ. Во время выставки можно будет купить некоторые экспонаты, сувениры. Все средства будут перечислены на покупку тактических аптечек для наших защитников. Наш надежный партнер – ОО «Общество и историческое наследие» и Александр Бабич, занимающийся волонтерской деятельностью в пользу ВСУ.

И да, выставка сегодня только открылась, а длиться она будет две недели (до 28 мая), в течение которых вы сможете попасть в удивительный мир, где сплелись в одно-единое искусно сплетенное кружево день вчерашний и день сегодняшний. В течение этих двух недель в творческом пространстве «Диалоги» (пл. Соборная, 2) будут также проходить мастер-классы, встречи, дискуссии.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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