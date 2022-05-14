Одесса на военном положении, день 80-й: узоры судеб и времен

Восьмидесятый день войны… Мы спускаемся по ступенькам в арт-пространство «Диалоги» на Соборной площади, 2, и попадаем в мир, где время, кажется, остановилось… Выставка в военное время? Да еще какая! Кружевная, рукодельная, где сплелись узоры судеб и времен.

Все началось задолго до войны

Все, кажется, утопает в кружевах и прочих рукотворных красотах, а многие из тех, кто сидит скромно на стульчиках вдоль стен – те самые рукодельницы. И абсолютному большинству из них уже далеко за…

Как рассказывала «Одесская жизнь», проект «Хранители времени онлайн» (реализуется при поддержке Forum ZFD, Германия) стартовал еще в дни первого локдауна в апреле 2020 года. Инициатор его создания – глава общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова.

Позже мы рассказывали, что в ходе проекта был объявлен конкурс «Кружева времени». Его целью стало вернуть память о недооцененном творчестве женщин-рукодельниц, которые своими руками создавали красоту. Участницы проекта собирали старинные вещи, связанные с рукоделием, записывали истории рукодельниц и созданных ими изделий.

С первых дней войны Ольга Филиппова вместе с волонтерами проекта «Хранители времени онлайн» стала реально помогать тем, кто не способен позаботиться о себе сам.

«Еще мама моя вышивала»

И все же, выставка «Кружева времени» состоялась! Как говорит сама Ольга, – «назло войне!».

Кружевные подставки под старые чернильницы и пепельницы, вышитые изделия, невероятной красоты постельное белье, созданное руками мастериц. Многим из этих изделий – под сто лет. Как рассказывают сами участницы этой выставки, «принесла то, что еще моя мама вышивала (вязала, плела и так далее). Мамы уже нет, а ее рукотворные работы я храню по сей день». Другие работы – «помоложе», и их авторы – здесь же.

За каждым таким творением – чья-то судьба, которую словно ввязали в представленное изделие, вплели умелыми пальцами собственный личный опыт, свои мысли, переживания, надежды и радости.

Вышитые картины и созданные руками игрушки, салфеточки и подставочки, маленькие сумочки и кошельки из макраме, полотенца…

Выставка получилась очень теплой, словно само время мудро вплелось в каждое представленное изделие, которое и радует, и изумляет и напоминает: не бывает, вероятно, ни в чьей судьбе только легкого и светлого, красота создается трудом и творчеством. А за каждой подушечкой-салфеточкой – какая-то история, очень личная…

Выставка в арт-центре «Диалоги» открылась под звуки музыки в исполнении Алексея Семенищева и Валерия Черниса. И каждая песня в исполнении одесситов тоже звучала как личная история. По той, вероятно, причине, что наша главная «личная история» в дни войны становится общей, единой, одной на всех…

В поддержку ВСУ

Ольга Филиппова делает акцент:

– Одна из целей этой выставки – поддержать наши ВСУ. Во время выставки можно будет купить некоторые экспонаты, сувениры. Все средства будут перечислены на покупку тактических аптечек для наших защитников. Наш надежный партнер – ОО «Общество и историческое наследие» и Александр Бабич, занимающийся волонтерской деятельностью в пользу ВСУ.

И да, выставка сегодня только открылась, а длиться она будет две недели (до 28 мая), в течение которых вы сможете попасть в удивительный мир, где сплелись в одно-единое искусно сплетенное кружево день вчерашний и день сегодняшний. В течение этих двух недель в творческом пространстве «Диалоги» (пл. Соборная, 2) будут также проходить мастер-классы, встречи, дискуссии.

Фото Марии Котовой