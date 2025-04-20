В глинобитной хате под защитой Николая Чудотворца

Мария Боса живет в глинобитной, крытой камышом хатке, без холодильника, стиральной машины и другой техники.

Жители Гвоздавки рассказывают, что в этом доме, построенном не менее 150 лет назад, до нынешней хозяйки сменилось несколько поколений. В этом настоящем шедевре украинского сельского зодчества долгожительница прожила более полувека, с тех пор как переехала из Молдовы в село на берегу Кодымы.

— Семья моего отца Фотия и матери Степаниды была многодетной, поэтому, окончив всего три класса, я была вынуждена пойти работать на виноградник, — рассказала Мария Боса. — С детства привыкла к тяжелому труду — обрабатывала виноградные и кукурузные плантации. Молодой девушкой решила завербоваться в местный колхоз дояркой, думала, что работа будет легче, а жизнь — лучше. Но все оказалось не так: коров было много, а доить их приходилось три раза в день. Часто не успевала отдохнуть и поесть, как уже водитель своим сигналом «звал» на очередную дойку. В нескончаемом труде прошло 38 лет, как один день. Но богатства так и не нажила.

Старушка добавила, что ее старая мотыга, привезенная из родного молдавского села, — единственное наследство родителей, теперь пылится в покосившемся сарае среди старых инструментов. Она уже не в силах держать тяжелое орудие в уставших, искалеченных артритом руках.

К сожалению, Мария Боса не смогла испытать женское счастье и радость материнства. Так и живет под камышовой крышей. Каждую весну ее аккуратно выбеленная и подведенная синей краской хата сверкает среди буйных цветов, удивляя своей первозданной красотой. Десять лет назад местный мастер Митя Буну заново перекрыл ее крышу камышом, чтобы не протекала.

Внутри добротный дом тоже чист и аккуратен. В одной комнате живет хозяйка, в другой хранит свои нехитрые пожитки и продукты. На стене на гвоздях висит праздничная одежда, а в старом, еще девичьем сундуке можно найти несколько свадебных рушников, которые так и не пригодились… А в красном углу висит и охраняет Марию и ее дом от бед и несчастий икона Николая Чудотворца, оставленная когда-то прежними хозяевами.

Бывшая горожанка и стадо коров

В селе шутят, что скоро корову и лошадь можно будет увидеть только в зоопарке.

В этих невеселых реалиях исключением является семья Дмитрия и Антонины Сокур из поселка Зеленогорское, которая держит аж три десятка коров.

Болезнь младшего сына Сокуров, Алексея, заставила их, дипломированных инженеров-строителей, десять лет назад перебраться из Одессы поближе к природе. К счастью, Дмитрий родом из бывшего поселка сахароваров и имел здесь свой дом.

Чтобы обеспечить сыновей качественными и экологически чистыми молочными продуктами, бывшая одесситка сначала приобрела свою первую корову Квитку, научилась ее доить и ухаживать. С тех пор только дойное стадо выросло до десяти голов. В прошлом году мини-фермерское хозяйство Тони Сокур получило 7300 гривен государственной дотации на каждую корову.

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Ежедневные удои хозяйка перерабатывает в качественную продукцию: домашний творог, сметану, сливки и масло, которые продает на местном рынке по доступной цене. Иногда отвозит свой молочный товар на Любашевский или Первомайский рынки. А перед Пасхой у нее было много заказов на домашний творог, который верующие традиционно запекают для освящения в церкви.

— Мечтаю о собственном помещении для фермы, потому что на дворе уже тесно. Животным нужно пространство, чтобы нетели и телята содержались отдельно от коров, имели свои уголки, — поделилась планами Антонина Сокур. — Уже нашли в округе подходящее помещение, но пока не можем найти владельца, чтобы договориться об аренде. Сейчас коплю деньги, чтобы купить мужу упаковщик сена, чтобы легче заготавливать и хранить корма.

Сейчас в селе такое хозяйство, как у Сокуров, — это тяжелая работа без выходных, в праздники и будни. Но бывшая горожанка ежедневно доказывает, что не боится трудностей и благодарна Богу и чистой экологии за то, что болезнь сына отступила, а оба мальчика растут надежными помощниками.

Чудом выжила во время ракетного удара

Заведующая Демидовским клубом Любашевской громады Вера Тетеря в восемнадцатилетнем возрасте стала культработником. Получала образование заочно, потому что рано вышла замуж и родила двух сыновей. К сожалению, рано овдовела, а теперь уже 22 года живет во втором браке.

В 2013 году организовала для уроженца Демидовки — литературоведа, писателя, профессора Национального университета «Киево-Могилянская академия», доктора филологических наук Владимира Панченко творческую встречу с земляками и родственниками.

С тех пор профессор и заведующая клубом тепло общались. Вера рассказывала ему о жизни села, о знакомых.

В 2024 году на презентации в Любашевке книги Людмилы Исаенко «Владимир Панченко: в своем времени и вне времени» предложила организовать в Демидовке музей литератора. Позже именно сын Веры Владимир, педагог по профессии, выкупил родовое поместье Панченко у последнего владельца.

Осенью Вера Тетеря решила немного заработать и устроилась на ферму под Одессой выращивать грибы.

Однажды октябрьским вечером после тяжелой смены она принялась читать книгу о Панченко. Вдруг что-то заставило ее пересесть в другое место. И в этот момент возле общежития работников грибной фермы разорвалась российская ракета. Шесть работниц погибли мгновенно, несколько получили ранения, среди них и Вера Тетеря. Смертоносные осколки попали ровно в то место, где за миг до этого была ее голова, лишь сильно повредив ноги.

С лечением в одесской больнице Вере и другим пострадавшим помогли владелец фермы, родная громада. А часть средств, пожертвованных европейцами для поддержки раненых женщин, она передала подруге, у которой погибла дочь.

После длительной реабилитации Вера Тетеря вернулась в родное село с инвалидностью третьей группы и на собственные деньги наняла людей, чтобы сделать косметический ремонт клуба.

Полученные травмы пока не позволяют ей заняться огородом, но корову она уже пробует доить. Кроме того, хромая, ищет по селу экспонаты для будущего мемориального музея семьи Панченко.

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На верхнем фото: хижина Марии Босой — архитектурное чудо из Гвоздавки Второй

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