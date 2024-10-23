Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой прогремел взрыв: россияне атаковали ракетой

Под Одессой прогремел взрыв: россияне атаковали ракетой

Вечером среды, 23 октября 2024 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Предварительно, под ударом снова оказалась портовая инфраструктура.

Сигнал воздушной тревоги был дан в 19:19. Военные сообщили о ракетной угрозе, а позже – о пуске ракеты Х-31П курсом на Пивденное.

И вскоре местные жители услышали взрыв.

«Крылатая ракета прекратила существование в пределах Одесского района. Предварительно была применена управляемая авиационная ракета Х-31П», – прокомментировал спикер УДА «Юг» Сергей Братчук.

Также местные Телеграм-каналы сообщали, что было де ракеты, и есть «прилет», поскольку на месте виднеется зарево.

Предварительно, был атаковал один из портов Большой Одессы. Но официальная информация поступит немного позже.

В 19:40 был дан отбой воздушной тревоги.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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