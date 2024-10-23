Под Одессой прогремел взрыв: россияне атаковали ракетой

Вечером среды, 23 октября 2024 года, российские агрессоры нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Предварительно, под ударом снова оказалась портовая инфраструктура.
Сигнал воздушной тревоги был дан в 19:19. Военные сообщили о ракетной угрозе, а позже – о пуске ракеты Х-31П курсом на Пивденное.
И вскоре местные жители услышали взрыв.
«Крылатая ракета прекратила существование в пределах Одесского района. Предварительно была применена управляемая авиационная ракета Х-31П», – прокомментировал спикер УДА «Юг» Сергей Братчук.
Также местные Телеграм-каналы сообщали, что было де ракеты, и есть «прилет», поскольку на месте виднеется зарево.
Предварительно, был атаковал один из портов Большой Одессы. Но официальная информация поступит немного позже.
В 19:40 был дан отбой воздушной тревоги.