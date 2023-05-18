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Как на Подолье свадебные полотенца ткали и рубашки вышивали

Как на Подолье свадебные полотенца ткали и рубашки вышивали

Вышитые полотенца и салфетки, простыни и скатерти, палатары и домотканые ковры, витинанки и нафраницы – все это и чуть больше вы можете увидеть в Загниткове на Подолье.

– Это не свадьба, если до нее не было соткано с полсотни полотенец. В каждом доме был ткацкий станок. Нас было четыре девушки, и всех нас мама научила ткать. С каждой дочерью она готовила свадебные рушники. Полотенцев нужно было много, потому что у них было разное назначение: к иконам, которыми родители благословляли нас, под жевну, под ноги, для сочетания рук невест, для дружки, старостам, сватам, нанашкам и т.д. Полотенца на свадьбу в Загниткове в основном ткали «фасолькой» и «лучком». А вышивали грушей (цвет груши) и яблоневым цветом, — рассказывает Светлана Олейник.

Кому и сколько вышивали свадебных полотенец

У подружек невесты были свои обязанности. Например, дружка должна была к каждому полотенцу выплести крючком кружево, которое цеплялось с обоих концов полотенца. В Загниткове говорили на это кружево «сетка». Вытканный узор занимал треть длины полотенца. В основном они были свадебные и имели в орнаменте красные и светлые цвета.

Нанашку, например, связывали так. На груди складывалось полотенце и на спине еще одно. Также с обеих сторон, под руки, и все это подпоясывалось еще одним полотенцем.

На голову нанашке крепилась на франица (с молдавской – «платочек»). Их вышила невеста. Это небольшие куски домотканого полотна, украшенные узорами. Нанашка обязательно цепляла на франицу красную ленту, что свидетельствовало о целомудрии молодой.

Загнетковские узоры полотенец, на франиц имеют свою орнаментальную систему. Она схожа с изготовлением палатаров, налавщиков. Однако отлична от вышивки женских и мужских сорочек. Здесь чувствуется влияние молдавской культуры.

Кстати, свадебный обряд этого края, записанный от старожилов, «Витоки» показывали в Киеве, в музее Ивана Гончара.

Как девушки вышивали рубашки белизной

украинские вышиванки

Вышивали девушки и рубашки. Не только для себя, но и для жениха. Они были праздничные, из тонкого отбеленного полотна. Ее жених надевал на свадьбу, а под ней была вышитая мамой рубашка.

По традиции в Загнеточные рубашки вышивались белизной.

Но домотканые полотенца и вышиванки отошли из быта где-то в 60-х годах прошлого века. Ибо, по свидетельству старожил, домотканое полотно было не модным, а на другом фоне узоры теряли свою традиционность и привлекательность.

Где сейчас можно увидеть полотенца и вышиванки

К счастью, сегодня прабабушкино наследие – украинские полотенца, вышиванки и палатары – приобрели статус реликвий. И они теперь не только хранятся в музеях и сундуках бабушки, но и уважительно одеваются — в том числе и воспитанниками коллектива «Истоки».

Полотенца и вышиванки из Загниткова хранятся в Национальном центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» в Киеве.

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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