Земля и астероиды: грозит ли человечеству судьба динозавров

Что науке известно об астероидах

Об астероидах человечество узнало сравнительно недавно. Первый астероид был открыт в начале XIX века итальянским астрономом Пиацци. Изучая звездное небо, он заметил необычный объект: ночью он немного сдвигался на фоне других неподвижных звезд. До этого времени наблюдатели знали, что в космосе движутся только планеты и кометы. Открытое Пиацци небесное тело назвали «астероидом», что в переводе с греческого означает «звездоподобный». Это было небесное тело, которое в XXI веке назвали карликовой планетой Церерой. Ее диаметр 950 километров и она движется между орбитами Марса и Юпитера.

Вообще, изучение астероидов представляет большой интерес. Они состоят из первичного вещества, того самого, из которого 4,5 миллиарда лет назад сформировалась Земля. Во времена формирования Солнечной системы мельчайшие пылинки межзвездной туманности слипались между собой — и появлялись так называемые планетезимали. Вращаясь вокруг молодого Солнца, планетезимали также притягивались друг к другу и укрупнялись. Так начинался рост будущих больших планет. Согласно научным исследованиям, планета-гигант Юпитер сформировалась одной из первых. То есть, часть планетезималей успели сформировать планеты, некоторые из которых впоследствии разрушились, а их остатки до сих пор вращаются вокруг Солнца.

Как астероиды перемещаются в космосе

Все астероиды движутся с различными скоростями. Например, скорость астероидов в Главном поясе (место скопления множества космических объектов между орбитами Марса и Юпитера) около 20 километров в секунду. Земля движется по своей орбите со скоростью 30 километров в секунду. С человеческой точки зрения — это гигантские скорости. Кроме того, в околосолнечном пространстве нет границ. Астероиды, двигаясь по своим орбитам, иногда сближаются с большими планетами. Под действием притяжения планет, орбиты астероидов изменяются. Случается, что астероиды направляются к Солнцу, их орбиты пересекаются с орбитой Земли и тогда они становятся опасными. Приближаясь к Земле, скорость астероида может увеличиться ещё на 11 километров в секунду. Если астероид достаточно велик, то столкновение может повлечь катастрофические последствия.

Грозит ли нам вымирание от падения астероида

Небольшие астероиды диаметром 4 метра входят в земную атмосферу в среднем раз в год, взрываются в верхних слоях атмосферы и испаряются. Астероиды диаметром 20 метров падают на Землю дважды в столетие. В 2013 году подобный объект взорвался над Челябинском. Мощность его взрыва в 30 раз превысила мощность атомной бомбы, взорванной над Хиросимой.

Астероиды диаметром один километр сталкиваются с Землей, в среднем, каждые 500 тысяч лет. Столкновения с крупными объектами диаметром 5 километров происходят примерно раз в 20 миллионов лет.

Последнее известное столкновение Земли с астероидом диаметром около 10 километров произошло во время вымирания динозавров — 66 миллионов лет назад. Это была катастрофа всепланетного масштаба.

Большое небесное тело упало вблизи берегов Мексиканского залива и образовало кратер диаметром 180 километров и глубиной до 20 километров. Из-за его падения в атмосферу поднялось большое количество пыли и водяного пара, которые окутали всю планету. Климат резко изменился, став причиной массового вымирания одних видов живых организмов и развития других.

Ранее случались столкновения и с более крупными астероидами. Например, диаметр кратера Вредефорт в Южно-Африканской Республике достигает 300 километров, а размер астероида, по оценкам ученых, достигал 20 километров. Столкновение произошло более двух миллиардов лет назад.

К Земле летит астероид «2023 DW»

В конце февраля 2023 года астрономы чилийской обсерватории сообщили об обнаружении неизвестного астероида диаметром около 50 метров — его назвали «2023 DW». Согласно прогнозу, в 2046 году произойдет его опасное сближение с Землей.

Вероятность столкновения пока оценивается как один шанс из 1600. Но если астероид врежется в Землю, то это будет похоже на падение Тунгусского метеорита, когда на площади более двух тысяч квадратных километров оказались повалены деревья. Последствия будут носить региональный характер и не особо скажутся на Земле в целом. Во всяком случае, в ближайшие десятилетия судьба динозавров человечеству не угрожает — современные технологии дают нам возможность защититься от астероидной угрозы.

Где в Украине найти следы астероидов

Интересное событие можно будет наблюдать в Украине вечером 13 апреля 2029 года: к Земле на расстояние около 40 000 километров приблизится астероид Апофис длиной 300 метров. Если вечернее небо будет ясным, то на нем можно будет разглядеть быстро движущуюся звездочку.

На территории Украины найдено несколько следов столкновений с астероидами. Больше всего кратеров находится в центральной части страны, потому что она расположена на древнем кристаллическом щите материковой платформы. Самый известный — Ильинецкий кратер в Винницкой области, который образовался около 400 миллионов лет назад. Он единственный выходит на поверхность, остальные покрыты слоем осадочных пород.

Самый молодой кратер — Болтышский, находится в Александровском районе Кировоградской области. Его диаметр — около 25 километров, а глубина — до 600 метров. Кратер скрыт толщей осадочных пород толщиной до 500 метров. Интересно, что его возраст оценивается в 65 миллионов лет, и он может оказаться осколком астероида погубившего когда-то динозавров.

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