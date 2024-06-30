Земля та астероїди: чи загрожує людству доля динозаврів

Що науці відомо про астероїди

Про астероїди людство дізналося порівняно недавно. Перший астероїд було відкрито на початку ХІХ століття італійським астрономом Піацці. Вивчаючи зоряне небо, він помітив незвичайний об’єкт: вночі він трохи зрушувався на тлі інших нерухомих зірок. До цього часу спостерігачі знали, що у космосі рухаються лише планети та комети. Відкрите Піацці небесне тіло назвали «астероїдом», що у перекладі з грецької означає «зіркоподібний». Це було небесне тіло, яке у XXI столітті назвали карликовою планетою Церерою. Її діаметр 950 кілометрів і вона рухається між орбітами Марса та Юпітера.

Взагалі вивчення астероїдів представляє великий інтерес. Вони складаються з первинної речовини, тієї самої, з якої 4,5 мільярда років тому сформувалася Земля. За часів формування Сонячної системи дрібні порошинки міжзоряної туманності злипалися між собою — і з’являлися так звані планетезималі. Обертаючись навколо молодого Сонця, планети зимали також притягувалися один до одного і укрупнялися. Так починалося зростання майбутніх великих планет. Згідно з науковими дослідженнями, планета-гігант Юпітер сформувалася однією з перших. Тобто частина планетезималей встигли сформувати планети, деякі з яких згодом зруйнувалися, а їх залишки досі обертаються навколо Сонця.

Як астероїди переміщуються у космосі

Всі астероїди рухаються з різними швидкостями. Наприклад, швидкість астероїдів у Головному поясі (місце скупчення безлічі космічних об’єктів між орбітами Марса та Юпітера) близько 20 кілометрів на секунду. Земля рухається своєю орбітою зі швидкістю 30 кілометрів на секунду. З людської точки зору це гігантські швидкості. Крім того, у навколосонячному просторі немає меж. Астероїди, рухаючись своїми орбітами, іноді зближуються з великими планетами. Під впливом тяжіння планет, орбіти астероїдів змінюються. Трапляється, що астероїди прямують до Сонця, їх орбіти перетинаються з орбітою Землі і вони стають небезпечними. Наближаючись до Землі, швидкість астероїда може збільшитись ще на 11 кілометрів на секунду. Якщо астероїд досить великий, зіткнення може спричинити катастрофічні наслідки.

Чи загрожує нам вимирання від падіння астероїда

Невеликі астероїди діаметром 4 метри входять до земної атмосфери в середньому раз на рік, вибухають у верхніх шарах атмосфери та випаровуються. Астероїди діаметром 20 метрів падають на Землю двічі на сторіччя. 2013 року подібний об’єкт вибухнув над Челябінськом. Потужність його вибуху в 30 разів перевищила потужність атомної бомби, яка вибухнула над Хіросимою.

Астероїди діаметром один кілометр зіштовхуються із Землею, загалом, кожні 500 000 років. Зіткнення з великими об’єктами діаметром 5 кілометрів відбуваються приблизно раз на 20 мільйонів років.

Останнє відоме зіткнення Землі з астероїдом діаметром близько 10 кілометрів сталося під час вимирання динозаврів – 66 мільйонів років тому. То була катастрофа всепланетного масштабу.

Велике небесне тіло впало поблизу берегів Мексиканської затоки і утворило кратер діаметром 180 кілометрів та глибиною до 20 кілометрів. Через його падіння в атмосферу піднялася велика кількість пилу та водяної пари, які огорнули всю планету. Клімат різко змінився, ставши причиною масового вимирання одних видів живих організмів та розвитку інших.

Раніше траплялися зіткнення і з більшими астероїдами. Наприклад, діаметр кратера Вредефорт у Південно-Африканській Республіці сягає 300 кілометрів, а розмір астероїда, за оцінками вчених, сягав 20 кілометрів. Зіткнення сталося понад два мільярди років тому.

До Землі летить астероїд «2023 DW»

Наприкінці лютого 2023 року астрономи чилійської обсерваторії повідомили про виявлення невідомого астероїда діаметром близько 50 метрів його назвали «2023 DW». Згідно з прогнозом, 2046 року відбудеться його небезпечне зближення із Землею.

Імовірність зіткнення поки що оцінюється як один шанс із 1600. Але якщо астероїд вріжеться до Землі, то це буде схоже на падіння Тунгуського метеорита, коли на площі понад дві тисячі квадратних кілометрів виявилися повалені дерева. Наслідки будуть мати регіональний характер і не надто позначаться на Землі в цілому. Принаймні в найближчі десятиліття доля динозаврів не загрожує людству — сучасні технології дають нам можливість захиститися від астероїдної загрози.

Де в Україні знайти сліди астероїдів

Цікаву подію можна буде спостерігати в Україні ввечері 13 квітня 2029 року: до Землі на відстань близько 40 000 кілометрів наблизиться астероїд Апофіс завдовжки 300 метрів. Якщо вечірнє небо буде ясним, то на ньому можна буде розглянути зірочку, що швидко рухається.

На території України знайдено кілька слідів зіткнень із астероїдами. Найбільше кратерів знаходиться у центральній частині країни, тому що вона розташована на стародавньому кристалічному щиті материкової платформи. Найвідоміший — Іллінецький кратер на Вінниччині, який утворився близько 400 мільйонів років тому. Він єдиний виходить на поверхню, решта покрита шаром осадових порід.

Наймолодший кратер — Болтиський, знаходиться в Олександрівському районі Кіровоградської області. Його діаметр – близько 25 кілометрів, а глибина – до 600 метрів. Кратер прихований товщею осадових порід завтовшки до 500 метрів. Цікаво, що його вік оцінюється в 65 мільйонів років, і він може виявитися осколком астероїда динозаврів, що колись загубив.

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