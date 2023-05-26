Зачем болгарские хозяйки украшают свои дома геранью

Каждый уважающий себя болгарин должен посадить в своем доме лозу, а лучше несколько, а еще лучше – целый виноградник. И, как результат, – осенью сделать самое вкусное вино. К слову, данный вердикт должны вынести отнюдь не эксперты, а именно соседи. Для болгар, уважающих здоровую конкуренцию, – это вопрос чести.
А вот истинные болгарские хозяйки обязательно должны украшать подоконники своего дома геранью (на болгарском языке герань – «мушкато»). И, что очень важно, – герань во всем многообразии должна стоять на подоконниках окон, выходящих во двор или на улицу, чтобы всем было видно, как буйно, красиво и разными цветами она зацвела. За более редкими цветами герани — белыми, розовыми или сиреневыми — среди болгарских женщин происходит настоящая охота.
Так вот, если вы заходите в дом, а с окон вам приветливо кивают ярко-красные цветы герани, можете быть уверены – в этом доме живет болгарская семья.
Я с детства наблюдала, какой заботой и вниманием был окружен этот цветок. И понимала, что наверняка есть какое-то объяснение такому трепетному отношению.
Об этом нам рассказала Мария Кострова из села Делень Арцизской громады. Она, в свою очередь, данные знания получила от своей свекрови Анны Даниловны.
Зачем болгары растят Герань
Герань – очень неприхотливое растение, оно почти не болеет и не подвергается нападению вредителей. Привлекает счастье и удачу, защищает от сглаза и плохих мыслей, вносит гармонию и оберегает дом. Также очень хорошо очищает воздух. Считается, что розовая герань привлекает любовь, а белая связана с плодовитостью.
Этот цветок очень любили наши болгарские предки и даже использовали в некоторых многовековых традициях и обрядах.
На болгарской свадьбе, например, есть такой обычай: невеста должна ногой опрокинуть небольшую медную посуду с водой с прикрепленными к ней цветками белой и красной герани, чтобы узнать пол первого ребенка в молодой семье. Если первым упадет белый цветок – родится мальчик, красный – соответственно, девочка.
Кроме того, это растение имеет уникальные энергетические свойства. Его аромат снимает головную боль, а яркие цвета поднимают настроение в серые дни.
Что интересно: в помещениях, где стоит цветущая герань, практически нет мух, комаров и других насекомых. Говорят, она отпугивает даже змей.
Но самое главное, по словам Марии, то, что данное растение оберегает дом от плохой энергетики и злых духов.
А в заключение Мария нам рассказала об одной практике, к которой она часто прибегает, когда у нее повышается давление:
— Я просто отрываю листик герани и некоторое время держу его в ладони. Свекровь мне говорила, что так растение стимулирует приток крови и нормализует сердечный ритм. Сегодня я полностью подтверждаю ее слова, — делится обладательница внушительной гераневой коллекции.
Так что охота за геранью абсолютно обоснованна. Украшайте и вы, дорогие читатели, свой дом этим прекрасным цветком, и пусть он принесет вам счастье.
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