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Зачем болгарские хозяйки украшают свои дома геранью

Зачем болгарские хозяйки украшают свои дома геранью

Каждый уважающий себя болгарин должен посадить в своем доме лозу, а лучше несколько, а еще лучше – целый виноградник. И, как результат, – осенью сделать самое вкусное вино. К слову, данный вердикт должны вынести отнюдь не эксперты, а именно соседи. Для болгар, уважающих здоровую конкуренцию, – это вопрос чести.

А вот истинные болгарские хозяйки обязательно должны украшать подоконники своего дома геранью (на болгарском языке герань – «мушкато»). И, что очень важно, – герань во всем многообразии должна стоять на подоконниках окон, выходящих во двор или на улицу, чтобы всем было видно, как буйно, красиво и разными цветами она зацвела. За более редкими цветами герани — белыми, розовыми или сиреневыми — среди болгарских женщин происходит настоящая охота.

Так вот, если вы заходите в дом, а с окон вам приветливо кивают ярко-красные цветы герани, можете быть уверены – в этом доме живет болгарская семья. 

Я с детства наблюдала, какой заботой и вниманием был окружен этот цветок. И понимала, что наверняка есть какое-то объяснение такому трепетному отношению.

Об этом нам рассказала Мария Кострова из села Делень Арцизской громады. Она, в свою очередь, данные знания получила от своей свекрови Анны Даниловны.   

Зачем болгары растят Герань

Герань – очень неприхотливое растение, оно почти не болеет и не подвергается нападению вредителей. Привлекает счастье и удачу, защищает от сглаза и плохих мыслей, вносит гармонию и оберегает дом. Также очень хорошо очищает воздух. Считается, что розовая герань привлекает любовь, а белая связана с плодовитостью.

Этот цветок очень любили наши болгарские предки и даже использовали в некоторых многовековых традициях и обрядах.

На болгарской свадьбе, например, есть такой обычай: невеста должна ногой опрокинуть небольшую медную посуду с водой с прикрепленными к ней цветками белой и красной герани, чтобы узнать пол первого ребенка в молодой семье. Если первым упадет белый цветок – родится мальчик, красный – соответственно, девочка.

Кроме того, это растение имеет уникальные энергетические свойства. Его аромат снимает головную боль, а яркие цвета поднимают настроение в серые дни. 

Что интересно: в помещениях, где стоит цветущая герань, практически нет мух, комаров и других насекомых. Говорят, она отпугивает даже змей.

Но самое главное, по словам Марии, то, что данное растение оберегает дом от плохой энергетики и злых духов.

А в заключение Мария нам рассказала об одной практике, к которой она часто прибегает, когда у нее повышается давление:

— Я просто отрываю листик герани и некоторое время держу его в ладони. Свекровь мне говорила, что так растение стимулирует приток крови и нормализует сердечный ритм. Сегодня я полностью подтверждаю ее слова, — делится обладательница внушительной гераневой коллекции.

Так что охота за геранью абсолютно обоснованна. Украшайте и вы, дорогие читатели, свой дом этим прекрасным цветком, и пусть он принесет вам счастье.

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Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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