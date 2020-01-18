Георгий Делиев: 60 – это когда два раза по тридцать

Бессменный лидер комик-труппы «Маски», над гэгами которой хохочет не одно поколение, президент Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», организатор фестиваля уличных театров – в общем, позитивная, неугомонная и изобретательная одесская «звезда», народный артист Украины Георгий Делиев недавно отметил свой 60-летний юбилей. «Одесская жизнь» присоединяется к поздравлениям любимому актеру и подготовила интервью с ним.

Наследники по прямой

Веселое искусство клоунады подразумевает вечную молодость души. И Делиев утверждает, что его юбилей – это второе тридцатилетие. Он молод, полон сил и творческих планов. А своими главными жизненными достижениями – несмотря на созданный им театр, где, практически каждый спектакль проходит с аншлагом, популярнейшие сериалы и фестивали – считает своих дочь, сына и внучку. Николаю Делиеву-младшему недавно исполнилось 4 года.

– Недавно ходили вместе на замечательный детский спектакль, который в Доме клоунов представляет Корпорация «Оранжевое настроение». Я сам, как зритель, с удовольствием смотрел, – признался Георгий Делиев.

Дочь Яна, когда-то игравшая маленькую девочку в сериале «Маски-шоу», пошла по стопам отца, и, как утверждает Делиев, во многом его превзошла. Она не только участвует в спектаклях театра, лихо отбивает степ, но и является администратором и исполнительным продюсером «Комедиады».

Все мимы мира в гости к нам

Международному фестивалю клоунов и мимов, давшему немалому числу молодых артистов «зеленый свет» на сцены лучших мюзик-холлов и цирков мира, в этом году исполняется 10 лет. Билеты на гала-концерт «Комедиады» раскупаются, обычно, за две недели до ее начала. А в Дом клоунов съезжаются лицедеи, чуть ли ни со всего мира – разве что из Австралии и Африки конкурсантов еще не было. А вот из Японии, например, 12 клоунов приехать пожелали.

Давайте как-то постепенно, убеждает артистов Делиев. Мы не можем перегружать программу. Но со временем всех примем обязательно. Для этого Посольство юмора в Доме клоунов открыто.

Не только клоунада

– Наш театр Дом клоунов – достижение всех «Масок», всего нашего основного состава, который работает с 1984 года. Боря Барский, Саша Постоленко, Игорь Малахов, Миша Волошин, Наташа Бузько – спаянный коллектив, прошедший огонь, воду и медные трубы, – рассказал Георгий Делиев. – Это монолит, на котором основывается театр: и само помещение, и творческое сообщество, не прекращающее развиваться.

Сегодня, кажется, неутомимый художественный руководитель театра Георгий Делиев выступает здесь, как режиссер, актер, порой, сценарист. Уморительно смешные, празднично яркие, виртуозно темпераментные спектакли «Масок» пересмотрели, наверное, сегодня все одесситы. А гости города своей обязанностью считают одесский Дом клоунов посетить.

Недавняя премьера – стендап-мюзикл по пьесе Яна Юфита «Есть город, который я вижу во сне». Спектакль не только идет с постоянным аншлагом в Одессе, но и избалованную, «перекормленную» нашими артистами публику Нью-Йорка покорил. А иначе и быть не могло – ведь мюзикл об одесситах для одесситов делали настоящие одесситы.

– Здесь есть и яркие комические элементы, и лирические, и где-то даже философские, – рассказал Делиев. – А недавно, когда на сцене произошел внезапный сюжетный поворот, зрители буквально остановили спектакль своими аплодисментами. И мы ждали, пока публика, так бурно переживающая этот трогательный момент, успокоится, чтобы продолжить представление.

Некоммерческий «Подкидыш»

Еще один светлый, трогательный и, конечно, смешной спектакль – «Одесский подкидыш» по пьесе воспевшего наш рыжий город Георгия Голубенко. В память о своем большом друге, замечательном писателе и одессите в 2018 году Георгий Делиев снял одноименный фильм.

– Проект был совершенно не коммерческий. На этом фильме не зарабатывали – тратили. Деньги в картину вложили я, Боря Барский, и основную сумму взяли на краудфа́ндинговой платформе. Прокатом пришлось заниматься самому – никто из дистрибьюторов не захотел на нормальных условиях принимать в этом участие. Провести его успешно не удалось. Но все же фильм увидели в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве.

Делиев выложил картину на YouTube, в свободный доступ:

– Это достояние народа, потому что на народные деньги фильм снят, – убежден режиссер. – Потому пусть все смотрят бесплатно.

Негодяй Батяня и царь-трюкач

«Одесский подкидыш» вселяет надежду и радость. И, практически, в то же время Делиев вместе с Натальей Бузько снимается в страшном антивоенном гротеске Сергея Лозницы «Донбасс», рассказывающем о жизни людей на неподконтрольной территории. На международном Каннском фестивале фильму был присужден приз в номинации «Особый взгляд». Украинские кинокритики номинировали Георгия Делиева на премию за лучшую мужскую роль.

– На фестивале в Каннах мы были с Наташей Бузько. Фильм принимали великолепно. Зрители, в том числе члены жюри, аплодировали стоя, – рассказывает Делиев. – Я там играю одного из военных, представителя «народной власти», практически, полного негодяя Батяню. «Донбасс» – трагикомический фильм. И роль у меня там трагикомическая. На площадке, когда мы репетировали, все смеялись. Но в фильме страшновато смотрится. В картине никто не пытается что-то утрировать, хотя в итоге получился гротеск – как сама наша жизнь, – считает Делиев. – Мне чаще всего дают отрицательные роли играть в драмах и трагедиях. В комедиях – редко. А вот в недавнем комедийном сериале «Абсолютно брехлива історія» Александра Березаня в роли русского царя тряхнул стариной – потрюковал: и от медведя пришлось побегать, и по деревьям полазить в тяжелом облачении, и в том же облачении кульбиты делать. Ну, и хорошо.

О разноцветных полосах жизни и сапожнике без сапог

Недавно товарищ-кинопродюсер предложил Георгию Делиеву снять о «Масках» документальный фильм.

– И я смонтировал тизер из старых записей – все репетиционные моменты, подготовку грандиозных трюков, гэговые яркие персонажи, съемки… И такой вдруг проникся ностальгией – как это все здорово было! Даже интересней в реальности, чем потом в сериале «Маски-шоу», – признается Делиев. – Но в Киеве наш проект зарубили…

На вопрос «Считаете ли вы себя счастливым человеком?» Делиев отвечает – по-разному.

– Говорят, у жизни есть черные и белые полосы, но я считаю, что у меня, как у клоуна, полосы цветные. Стараюсь – чтобы не серые, – делится артист. – Но, я, наверное, – больше, как сапожник без сапог. Как ответил Мюнхгаузен на утверждение, что шутка жизнь продлевает: «Тем, кто смеется, – продлевает. Тому, кто острит, – укорачивает».

А чтобы, несмотря на все жизненные испытания, оставаться в согласии с собой, надо с благодарностью относиться ко всему, что в ней происходит, убежден Георгий Делиев. Тогда хороших событий, за которые ты благодаришь, становится больше. А главное – стараться в жизни делать только то, что тебе нравится.

Фото: golos.ua

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