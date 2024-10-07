«Бархатный сезон»: на Одесской киностудии прошел пенсионный кинофестиваль (фоторепортаж)

В шестьдесят лет жизнь только начинается!

Кинофестиваль «Бархатный сезон» родился в прошлом году по инициативе ОО «Ассоциация пенсионеров и ветеранов «Золотая середина».

В этом году, как рассказывает нам глава ОО «Ассоциация пенсионеров и ветеранов «Золотая середина» Валентина Туз, проходит торжественное подведение итогов Международного пенсионного кинофестиваля «Бархатный сезон».

О, какая насыщенная программа! Валентина Туз рассказывает, как тяжело жюри было определить лучшие киноработы из одиннадцати представленных.

Но перед этим – и концерт, и праздничное общение, и – главное! – под звуки фанфар были названы фильмы-призеры. Все как на настоящем кинофестивале: третье, второе и первое место. И денежные призы, и горячие аплодисменты, и ощущение настоящего праздника! А еще, как не раз звучало на фестивале, девиз: в шестьдесят лет жизнь только начинается! Это и доказали представленные фильмы!

…Звучит гимн Украины. Потом – минута молчания в память наших погибших защитников, низкий поклон тем, благодаря кому мы можем проводить фестивали, даже такие необычные, как этот.

– Арт-терапия творит чудеса. Особенно это важно людям почтенного возраста. Они раскрывают свои таланты, творчество становится для них смыслом жизни, – говорит Валентина Андреевна Туз.

Те, кто принял участие в фестивале и выходил на сцену, подчеркивали, что «Бархатный сезон» – объединяющий поколения кинофестиваль. Аналогов ему нет во всем киномире.

Кто победители?

И вот называются победители кинофестиваля. Это три фильма, занявших первое, второе и третье место. Все они получили особые дипломы и денежные вознаграждения.

Третье место заняла киноработа «Хроника нашого селища» (г. Кропивницкий).

Второе место – фильм «Дівчинка і клоун» (г. Одесса).

Первое место получила киноработа «Спадок пращурів». Это, как прозвучало во время награждения, переосмысление произведения Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» (ОО «Золотая середина», г. Одесса).

Все три фильма-призера были показаны во время проведения фестиваля «Бархатный сезон».

Во время нашего общения Валентина Андреевна с радостью признается, что ОО «Ассоциация пенсионеров и ветеранов «Золотая середина» выиграла особый грант:

– Это грант ООН под названием «Женщины за будущее». Мы за эти деньги закупили оборудование. Теперь у нас будет собственная пенсионная киностудия под названием «Поважна резиденція». Будем снимать и фильмы, и клипы. Сможем показать таланты наших одесских пенсионеров, а еще продемонстрировать, в каком прекрасном городе мы живем…

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