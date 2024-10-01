Новости Одессы и Одесской области

Одесса чествует защитников и защитниц Украины

Одесса чествует защитников и защитниц Украины

Сегодня, 1 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины. В этот день мы отдаем дань уважения несокрушимости духа защитников и защитниц, которые добывали и отстаивали независимость Украины в прошлом, а также мужеству и героизму украинских воинов, ветеранов, добровольцев, которые сейчас защищают наше государства от оккупантов.

День защитников и защитниц Украины был основан 14 октября 2014 года указом президента как День защитника Украины. В 2021 году его переименовали, чтобы чествовать как мужчин, так и женщин, которые защищают страну.

Ранее День защитников и защитниц Украины отмечался 14 октября – поскольку, согласно юлианскому календарю, в этот день праздновали Покрова Пресвятой Богородицы. В украинской традиции он тесно связан с идеей защиты от врагов: украинские казаки считали Богородицу своей заступницей, а праздник – важнейшим в религиозном календаре.

В прошлом году дата изменилась из-за перехода Православной церкви и Украинской греко-католической на новоюлианский календарь.

Сегодня Одесса благодарит каждого, кто защищает нашу независимость, и вспоминает тех, кто отдал жизнь за Украину.

В 9:00 Одесса присоединилась к всеукраинской акции благодарности и уважения нашим защитникам и защитницам: на минуту город остановился, чтобы молчанием почтить подвиг героев, погибших, защищая свободу, независимость и суверенитет нашей страны.

К Мемориалу борцам за Украину в Одессе возложили цветы.

меморіал

В церемонии почтения памяти приняли участие руководство города и области, представители всех родов войск Вооруженных Сил Украины, силовых и правоохранительных структур, ветераны и семьи погибших защитников и защитниц.

мемориал

«Сегодня как никогда важно быть рядом с армией и нашими защитниками и защитницами. Быть едиными и сильными. Работать, чтобы мир и спокойствие как можно скорее вернулись на нашу землю!

Пусть Господь благословит всех, кто сегодня борется за счастливое и свободное будущее для Украины!

В этот день мы отдаем дань уважения несокрушимости духа защитников и защитниц, которые добывали и отстаивали независимость Украины в прошлом, а также мужеству и героизму украинских воинов, ветеранов, добровольцев, которые сейчас защищают территориальную целостность нашего государства», — поздравил мэр Одессы Геннадий Труханов.

 

 

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