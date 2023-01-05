Соцвыплаты: кому продлят автоматически, а кто должен подать документы заново?

Мы уже писали о том, что в январе некоторые получатели госпомощи, чтобы не остаться без выплат, должны заново подавать документы. Но есть и те, кому выплаты продлят автоматически.

Подтвердить свое право на госпомощь с нового года должны были внутренне перемещенные лица (ВПЛ), малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, одинокие матери и другие уязвимые категории. Чуть позже было принято решение продлить автоматическое назначение части социальных выплат, действие которых истекло во время военного положения.

Таким образом, с 1 января продолжат выплачивать следующие социальные выплаты и пособия:

помощь ВПЛ;

на детей, над которыми установлена опека;

на детей с тяжелыми заболеваниями;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I и II групп вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Также до 31 декабря 2023 года продлена выплата компенсации неработающему трудоспособному лицу, которое ухаживает за человеком с инвалидностью I группы либо за пожилым человеком 80 лет и старше. Остальным получателям соцпомощи придется подавать новые заявления с пакетом документов. Исключение сделали только для проживающих на временно оккупированных территориях или там, где ведутся боевые действия.

Читайте также: