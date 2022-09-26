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Жителей освобожденных от рашистов территорий хотят поддержать материально

Жителей освобожденных от рашистов территорий хотят поддержать материально

В Украине намерены расширить круг людей, которые понесли потери из-за войны и нуждаются в государственной поддержке. Кроме помощи внутренним переселенцам, будет введена еще и помощь жителям оккупированных территорий, а также другим украинцам, которые не имеют статуса переселенцев, но понесли немалый материальный ущерб из-за войны.
Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Таким образом, список получателей материальной помощи расширят:

  • жителями деоккупированных городов и селений;
  • жителями населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий или в зоне обстрела;
  • жителями временно оккупированных территорий.

В частности, для поддержки жителей деоккупированных территорий запустили новую программу. Это дополнительная единоразовая помощь в размере 1200 гривен, которая выплачивается наличными.

Пилотный проект уже реализуется в освобожденных регионах Харьковской области – доставкой средств занимается «Укрпочта».

Финансовую поддержку этому проекту оказывает Красный Крест. Поскольку это пилотный проект, скорее всего, он будет реализовываться и в других деоккупированных областях.

Ранее мы рассказывали, стоит ли возвращаться домой жителям деоккупированных территорий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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