Выплаты переселенцам: кому их продлят еще на 6 месяцев

Об этом сообщает Министерство соцполитики.

Так, еще на 6 месяцев автоматически продлят выплаты для таких ВПЛ:

пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9444 грн;

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Людям этих категорий обращаться с заявлением о продлении выплат не нужно.

Вместе с тем значительное количество ВПЛ также смогут получать выплаты еще 6 месяцев после подачи нового заявления. Одна из категорий – люди, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсию и (или) получающие государственную соцпомощь (при условии, что среднемесячный доход на одного человека в такой семье не превышает 9444 грн).

Также право на продление выплаты еще на 6 месяцев по заявлению имеют лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.

ВАЖНО! Во всех этих случаях помощь будет назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в такой семье, но другие члены семьи, которые не работают, должны зарегистрироваться в центре занятости. Если они этого не сделают, выплата пособия прекращается через месяц.

Фото: 24 канал