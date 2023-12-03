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Выплаты переселенцам: что нового?

Выплаты переселенцам: что нового?

21 ноября Кабмин внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и выплат им госпомощи (3000 гривен в месяц для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен в месяц для всех остальных). Что надо знать переселенцам?

В частности:

  • переселенцы, которые некоторое время проживали за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые;
  • в случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, ранее получавшие выплаты, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями (ОВА). А при эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить в ОВА.
  • ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Раньше выплаты прекращались в следующем месяце;
  • неработающий человек трудоспособного возраста при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должен трудоустроиться или зарегистрироваться в Центре занятости.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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