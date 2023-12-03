Выплаты переселенцам: что нового?

Громада в Одесской области выплачивает мобилизованным денежную помощь Жители Болградской громады, которые пошли на контрактную службу в ряды Вооруженных сил Украины, или которых мобилизовали, получают единовременную денежную помощь в сумме 10 тысяч гривен. ПОДРОБНЕЕ

Как изменится прожиточный минимум украинцев в 2024 году Кабинет министров Украины определил в Госбюджете на 2024 год размер прожиточного минимума в стране. Согласно тексту законопроекта, в следующем году меняется ряд показателей, включая прожиточный минимум, а также средняя и минимальная заработная плата. Каким же будет размер прожиточного минимума в 2024 году? ПОДРОБНЕЕ

На сколько вырастет субсидия на уголь и дрова? Жители частных домов могут получить дополнительную помощь на приобретение твердого печного топлива. Проект реализуется совместно с международными партнерами, в частности, Управлением Верховного комиссара ООН, которое профинансирует часть повышенных выплат. ПОДРОБНЕЕ