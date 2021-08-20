После начала активной фазы вакцинации от COVID-19, люди все больше думают о возвращении к привычной жизни и работе. Но как показывают опросы, не всем по душе снова возвращение в офис.

На удаленной работе можно распределять время по своему усмотрению, без оглядки на правила внутреннего распорядка, которые действуют в офисе.

Давайте посмотрим, как поступают лидеры мировой индустрии. Ведь именно они задают тон и подают всем пример.

Как обстоят дела в Украине?

Украина возвращается в офисы. Как показывают исследования компании Colliers, в первом полугодии украинские работники стабильно возвращались в бизнес-центры. Это видно по активности аренды помещений. И кстати плата за аренду тоже понемногу растет.

Если смотреть по вакансиям на сайтах поиска работы, то количество анкет с предложением удаленки тоже значительно снизилось. По оценкам сервиса Опендатабот, работать удаленно предлагают от 3% до 6% украинских работодателей.

Что касается пожеланий кандидатов, то около 25% пользователей сайта work.ua отмечают, что хотели бы работать дистанционно.

Некоторые украинские компании не планируют возвращаться в офисы. Среди них Lifecell, EVO и другие IT-корпорации.

Что решили крупные мировые корпорации?

Несмотря на COVID-19, большинство зарубежных компаний не собираются отказываться от офисов. Постепенно уменьшают время удаленной работы, переходят на гибкий график.

Компания Amazon анонсировала, что не вернет своих сотрудников в офис раньше января 2022 года. Facebook и Apple тоже отложили возвращение до января, хотя планировали вернуть уже в октябре. Всему виной распространение штамма «Дельта».

Компания IBM разрешит вернуться в офисы только полностью вакцинированным сотрудникам с сентября. Впрочем, так планируют поступить большинство гигантов.

Компании Google, Uber и Microsoft намерены вернуться к привычной работе уже в октябре 2021 года. Но ухудшение обстановки с COVID-19 может нарушить их планы.

В своих отчетах, компании отмечают, что физическое присутствие работников в офисе необходимо для эффективной командной работы. Особенно для запуска и развития новых проектов.

А работники не против вернуться с удаленки?

Интересная ситуация была в компании Apple. Работники не согласились с новыми правилами гибкого графика работы в офисе — по понедельникам, вторникам и четвергам. Некоторые даже написали заявления об увольнении, настолько им не хотелось возвращаться в офис. Однако, пока ситуация повисла в воздухе из-за переноса сроков выхода на работу.

Если смотреть по результатам зарубежных опросов, то нет какого-то единого мнения. Весной более 80% опрошенных сотрудников не хотели возвращаться к привычной работе в офисе, а каждый третий даже готов был уволиться, если придется вернуться с удаленки. Сейчас процент желающих вернуться в офисы увеличился до 60%.

Мы уже рассказывали, что в Украине приняли законопроект об «удаленке»: предусмотрена возможность устанавливать гибкий график работы по взаимному согласованию.

Фото: Freepik