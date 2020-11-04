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Верховная Рада приняла законопроект об «удаленке»: что он предусматривает

Верховная Рада приняла законопроект об «удаленке»: что он предусматривает

В Украине хотят законодательно разграничить две формы работы — удаленную и надомную. Так, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен урегулировать дистанционную занятость украинцев.

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Согласно пояснительной записке, документ разработан «с целью совершенствования правовых отношений в сфере регулирования дистанционной и надомной работы».

В частности, законопроект предлагает:

Разграничить понятия дистанционного и надомного труда.

Установить, что удаленная работа – это работа, выполняемая вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий. Надомная работа – работа, выполняемая по месту жительства работника или в других заранее выбранных им фиксированных помещениях, оборудованных необходимыми техническими средствами. Дистанционная работа предусматривает, что работник может сам выбирать и менять место работы, без согласования с руководством. Он сам отвечает за организацию безопасных условий труда.

Позволить работодателю при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства работника или выбранном им месте, где будет выполняться работа.

Работодатель должен ознакомить сотрудников не менее чем за два месяца с условиями и спецификой перевода на режим гибкого рабочего времени и обеспечить точный учет отработанного времени и контроль его соблюдения. Документ определяет понятие «гибкий режим рабочего времени». Он может предусматривать:

  1. фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности;
  2. переменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;
  3. время перерыва для отдыха и питания.

Работник сможет ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, нормативными актами работодателя в электронном режиме.

Предусмотрена возможность устанавливать гибкий график работы по взаимному согласованию.

При надомной работе на сотрудников распространяется общий режим работы предприятия.

Работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или ухаживающему за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, предоставляется возможность выполнять свою работу на условиях удаленной работы.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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