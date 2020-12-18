Несмотря на то, что статистика заболеваемости коронавирусом неуклонно растет, и государство вводит ограничения и штрафы за нарушение карантина, люди продолжают упорствовать в антиковидных баталиях. «Неверующих» много: от тех, кто отрицает вирус вовсе, до тех, кто считает, что маски в борьбе с болезнью бесполезны.

Именно для них Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по использованию масок для предотвращения распространения коронавируса.

Обновленные рекомендации ВОЗ по ношению медицинской маски

Тканевые (не медицинские) маски рекомендуется носить:

внутри помещений, где невозможно оценить качество вентиляции или в помещениях с недостаточным проветриванием, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра;

в достаточно проветриваемых помещениях, где невозможно держаться на расстоянии не менее 1,5 метра от других;

в магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, на остановках автотранспорта, если дистанция не менее 1,5 метра невозможна;

на рынках, ярмарках или других собраниях под открытым небом, если невозможно держаться на расстоянии не менее 1,5 метра от других.

Медицинские маски рекомендуется носить везде, где невозможно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, людям, которые имеют высокие риски развития тяжелого течения COVID-19, а именно:

в возрасте от 60 лет;

с хроническими болезнями;

везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, независимо от того, есть симптомы заболевания или нет, а также тем, кто ожидает результат тестирования.

Нужно ли носить маски во время занятий спортом?

ВОЗ не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию. При этом следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и хорошо проветривать помещение. Особое внимание следует уделять дезинфекции поверхностей, которых часто касаются.

Стоит ли носить маски/респираторы с клапанами?

ВОЗ не рекомендует использование масок с клапанами, ведь клапан выдоха может пропускать воздух, таким образом происходит распространение вируса.

Важно!

ВОЗ отмечает: только маска не может защитить от вируса. Важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платок, хорошо проветривать помещение. Необходимо тщательно мыть руки до и после использования маски, а также правильно ее надевать,

носить, снимать, стирать (тканевая) или выбрасывать (медицинская).

Читайте также: Спросите у доктора: как ухаживать за кожей лица, если носишь маску каждый день?